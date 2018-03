Cameroun : initier les plus jeunes Ã  l'informatique

Zach, 8 ans, élève de CE2, a choisi la programmation informatique pour lutter contre la pollution. Il est le plus jeune enfant à avoir remporté en 2017, la compétition Code for Cop 23, qui réunit des enfants du monde entier.



Zach vit à Douala, il est accueilli avec d'autres camarades au Genius center.

Tous les mercredi et samedi après midi, une vingtaine de jeunes de 4 à 17 ans viennent explorer les merveilles de la technologie et, c'est le slogan du centre, "réveiller le génie qui sommeille en eux"



On y apprend les bases de la programmation, à développer des algorithmes, à fabriquer des robots, ou à faire de l'animation vidéo dans une ambiance ludique.



Grâce à cette plate forme d'e-learning, disponible en francais et en anglais; d'autres jeunes surdoués du numérique peuvent nourrir leur passion pour la technologie.



Le réseau Génius center est aujourd'hui utilisé au Cameroun par plus de 4000 enfants de 35 écoles partenaires.



Pour les responsables du Genius center, il est urgent d'initier ces enfants au numérique dans un pays où l'informatique est encore considérée comme un luxe. Seul un enfant sur dix a accès à un ordinateur.