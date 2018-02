Entretien : G5 Sahel, quel rÃ´le pour l'Union europÃ©enne ?

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement se réunissent ce vendredi 23 février à Bruxelles. Objectif : contrer la menace persistante des groupes djihadistes dans la région sahélienne et renforcer le soutien politique et financier aux pays du Sahel : Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad. Entretien avec la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.