Le Burkina Faso sous le choc au lendemain des attaques

Comment ces gens ont-ils pu facilement s'infiltrer jusqu'à aller exploser leur véhicule dans la cour? Ici nous parlons beaucoup plus de complicités, il y a forcément eu des complicités ! On paie les impôts pour être en sécurité, maintenant s'il faut payer les impôts pour enterrer les cadavres, il y a un problème ! Souleymane Traore, directeur du journal Le Quotidien

On va se battre jusqu'à la fin, c'est notre pays, on n'a pas le droit de baisser les bras donc on est là, on continue à vivre.Kouanda Soumaida, commerçant

"C'était la fuite totale, la désolation totale, les gens couraient partout de gauche à droite" raconte Ousmane Tiendrebeogo, employé de parking. Voir l'état major des armées et l'ambassade de France pris pour cible au coeur de la ville suscite des interrogations mais aussi la colère.C'est la troisième fois en deux ans que la capitale burkinabé est la cible d'attaques, pourtant certains veulent faire preuve de résilience face à cette nouvelle menace terroriste.Le parquet de Ouagadougou a lancé un appel à témoins pour aider à la recherche et à l'identification d'éventuels complices.