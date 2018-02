Stephen Smith : "la ruÃ©e vers l'Europe" de la jeune afrique

(Infographie : TV5MOND©)

Près de 80% des Africains ont moins de 26 ans : la démographie africaine explose. Fort de nombreux constats démographiques, sociologiques, économiques et de sa longue connaissance du continent africain, Stephen Smith signe un ouvrage dérangeant, qui prend à rebrousse-poil les théories établies du co-développement. Stephen Smith est Américain, a été correspondant en Afrique, notamment pour Radio France International, puis responsable du service Afrique du quotidien Libération, et finalement au journal Le Monde.Aujourd'hui professeur d'études africaines à l'Université privée Duke en Caroline du Nord, il a publié une quinzaine de livres sur le continent africain, un continent qu'il connait très bien. Son dernier ouvrage bat en brêche sa croyance selon laquelle aider les pays africains à se développer économiquement permet d'empêcher la migration des populations vers l'Eldorado Europe. Selon Stephen Smith, ce ne sont pas les populations les plus démunies d'Afrique qui partent pour l'Europe, mais celles des classes moyennes, plus en mesure de faire le grand saut vers le paradis économique du vieux continent. Sachant que l'Afrique est un continent très dynamique de par la jeunesse de sa population, alors que celle de l'Europe est au contraire vieillissante, la migration massive d'un continent vers l'autre semble évidente pour l'auteur de "Ruée vers l'Europe".