VidÃ©o : avec le Plaza, Madagascar retrouve une vraie salle de cinÃ©ma

Comme chaque jour depuis son ouverture, le Plaza fait salle comble. En moins d'une semaine, plus de 6000 spectateurs sont venus y voir les super-productions américaines, pas les toutes dernières -trop chères-, mais des films qui ont déjà cartonné dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est "La reine des neiges".

"Je suis très contente parce que c'est très beau ici", nous dit une filette venue en famille. "Il y a beaucoup d'ambiance, dit une autre spectatrice. Ce n'est pas comme à la maison. C'est bien mieux car il y a beaucoup de monde. Les enfants sont très contents de voir un film sur un écran aussi grand. Le cadre aussi est magnifique". Un peu plus tard , c'est "Pirates de caraïbes" qui sera projeté en 3D.

Pour le son, on utilise le Dolby 7.1, c'est à dire que ça tourne autour de la salle. Nous avons 800 places et un écran très grand : il fait 6 mètres de haut et 13 mètres de long. Artinah FANANTENANTSOA, Gérante du Plaza

Salles de prière

Voilà vingt ans qu'il n'y avait plus de vrai cinéma à Antananarivo. Dans les années 90, ils ont laissé la place à des salles de prière pour différentes églises évangéliques.

Depuis, les cinémas de Tana ressemblent à celui-ci : un écran de télé et des films de série B. "Les films que les gens aiment regarder sont les films de kung fu, d'horreur, d'action, de combat, de guerre, et les acteurs que les gens préfèrent sont Bruce Lee, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger", explique Jacky, le gérant de l'une de ces salles vidéo.



La différence , c'est aussi le prix du ticket. Dans les petites salles de vidéo, l'entrée coûte 200 ariary, 5 centimes d'euro. Au Plaza, elle monte jusqu' à 40.000 ariary, soit 10 Euros. Le Plaza vise la classe moyenne et bouregoise d'Antananarivo.

Et si, pour l'heure, il ne propose que les super-productions américaines , son objectif est de projeter aussi des films malgaches : l'île est réputée notamment pour son cinéma d'animation.