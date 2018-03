France : lancement du 20Ã¨me Printemps des PoÃ¨tes

"Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne,

Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,

Et t'aime d'autant plus, belle, que tu me fuis,

Et que tu me parais, ornement de mes nuits,

Plus ironiquement accumuler les lieues

Qui séparent mes bras des immensités bleues.



Je m'avance à l'attaque, et je grimpe aux assauts,

Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux,

Et je chéris, ô bête implacable et cruelle !

Jusqu'à cette froideur par où tu m'es plus belle !"



Ce court poème de Baudelaire en est l'exemple parfait : la poésie s'adresse aux émotions de ceux qui la lisent ou l'entendent. Si elle a une image quelque peu surannée et élitiste, c'est pourtant le genre littéraire qui s'adresse à tous et à toutes. La 20ème édition du Printemps des Poètes est donc, pour ceux qui en auraient la possibilité, l'occasion rêvée de partir, au fil des mots, dans le flot d'émotions que portent les mots.