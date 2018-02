Affaire Bouchard: la fÃ©dÃ©ration amÃ©ricaine de tennis responsable "Ã  75%"

La Fédération américaine de tennis (USTA) a été jugée responsable "à 75%" jeudi, par un tribunal new-yorkais, dans l'affaire qui l'oppose à la joueuse de tennis canadienne Eugénie Bouchard, tombée dans un vestiaire de l'US Open en 2015.

L'ancienne numéro 5 mondiale a été victime d'une commotion cérébrale après avoir glissé sur une "substance glissante, étrangère et dangereuse", ce qui l'a ensuite obligée à déclarer forfait pour le simple, le double mixte et le double dames dans lesquels elle était encore en lice.

Le tribunal fédéral de Brooklyn où Bouchard avait porté plainte contre l'USTA, organisatrice de l'US Open, a délibéré pendant moins d'une heure et jugé que l'USTA avait été "négligente à 75%", et donc Bouchard "à 25%", selon le New York Times.

A la suite de cette chute, la Canadienne, finaliste de Wimbledon en 2014, n'a plus joué un seul match de tennis en 2015 et n'a plus passé le cap du 3e tour en Grand Chelem. Agée de 23 ans, elle pointe actuellement au 116e rang du classement mondial de la WTA.

"Si vous obtenez plus de 75% de quelque chose, ou les trois quarts d'une +enchilada+ (galette de maïs mexicaine), vous ne pouvez pas vous plaindre", a plaisanté l'avocat de Bouchard, Me Benedict Morelli.

Les avocats de Bouchard ont aussi accusé l'USTA, en avril 2017, d'avoir détruit volontairement les images des caméras de vidéo-surveillance qui auraient pu servir de preuves dans cette affaire.

La joueuse canadienne demande réparation des préjudices physiques, mentaux et financiers provoqués par cette chute. Sa peau a été brûlée par le produit de nettoyage répandu sur le sol du vestiaire, a-t-elle expliqué mercredi au tribunal de Brooklyn. Cette partie du procès débute vendredi.