Airbus remanie sa direction pour Ã©viter une crise interne

Espérant éviter une crise interne, Airbus va remanier sa direction avec le départ prochain de son numéro deux, Fabrice Brégier, qui sera remplacé par le patron d'Airbus Helicopters, Guillaume Faury, tandis que le PDG Tom Enders ne renouvellera pas son mandat en 2019.

Le conseil d'administration du constructeur aéronautique "a décidé de remanier la direction de l'entreprise afin d'assurer une succession en bon ordre au sein du top management d'Airbus", a-t-il annoncé vendredi, au lendemain d'une difficile réunion qui a duré toute la journée.

Le président français Emmanuel Macron a pris acte de ces changements, en prévenant que Paris et Berlin, actionnaires d'Airbus à hauteur de 22%, seraient "très vigilants".

"Etre très exigeant ne signifie pas vouloir s'immiscer" dans la gestion d'Airbus, a ajouté le président français en présence de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a approuvé ses propos lors d'une conférence de presse commune à Bruxelles.

"J'attends du +board+ (conseil d'administration NDLR) les clarifications nécessaires et indispensables et les évolutions sur le plan à la fois du management comme des règles de fonctionnement dans les prochaines semaines", a ajouté le président.

"Nous seront intraitables sur ce point", mais "la solution n'est pas que les Etats reviennent au board (...). Nous avons, l'Allemagne et la France, construit la gouvernance actuelle où nous sommes dûment représentés", a-t-il conclu.

A Berlin, le porte-parole du ministère de l'Economie a refusé de se prononcer sur une éventuelle alternance entre Allemands et Français à la tête du groupe. Quant aux enquêtes qui visent Airbus, Beate Baron a souligné que "les efforts de clarification sont en cours (...) Nous considérons que la société et M. Enders font tout ce qui est nécessaire."

Airbus, un géant qui emploie 134.000 personnes et représente un gros contributeur net au commerce extérieur des deux pays, est sous le coup d'investigations du Parquet national financier (PNF) en France et du Serious fraud office (SFO) en Grande-Bretagne pour des irrégularités sur des transactions, faits qu'il avait lui-même dénoncés en 2016.

- "Nouvelle génération de leaders" -

Il est aussi la cible de deux autres enquêtes en Autriche et en Allemagne. En Autriche, Tom Enders figure parmi les personnes visées par l'enquête, mais de l'aveu du parquet général de Munich, la justice allemande dispose "de peu de preuves de corruption".

Le groupe a été secoué cette semaine par des fuites dans la presse annonçant le départ de Tom Enders et Fabrice Brégier, suscitant des craintes de voir la crise se transformer en guerre de succession.

Denis Ranque, le patron du conseil d'administration, a tenté de clarifier les choses, en promettant "de planifier une succession en bon ordre". "Nous sommes convaincus que nous avons pris les bonnes décisions pour garantir la stabilité à long terme et le futur succès d'Airbus", a-t-il dit. Il a également assuré Tom Enders du soutien du conseil "pour mener à bien ce changement de génération".

Après 25 ans au sein d'Airbus, Fabrice Brégier, 56 ans, quittera ses fonctions en février 2018. Numéro deux d'Airbus et président de la branche aviation civile, il ne participera donc pas au processus de désignation du successeur de Tom Enders en 2019, comme il le souhaitait.

"Jusqu'à mon départ l'année prochaine, je m'emploierai à respecter les engagements d'Airbus (...) et à assurer une transition harmonieuse avec mon successeur", a-t-il assuré. Parmi ces priorités figure la livraison de plus de 700 avions cette année.

La mission de Tom Enders, 59 ans, d'ici à son départ en 2019 sera de nettoyer les écuries d'Augias et de remettre à son successeur un groupe en conformité avec l'éthique et ayant retrouvé sa pugnacité, notamment face à son éternel rival Boeing.

"Il est temps à présent d'initier un changement de leadership", a-t-il indiqué. "Nous avons besoin d'esprits neufs pour les années 2020." Il s'est engagé "à faire progresser et à renforcer (les) programmes d'éthique et de conformité".

Et à propos de Guillaume Faury, 49 ans, Tom Enders a estimé qu'il "représente notre nouvelle génération de leaders". Le Français a dirigé avec brio Airbus Helicopters en dépit des difficultés du secteur ces dernières années, mais n'était pas aux affaires entre 2008 et 2013, pendant les périodes visées par les enquêtes en cours.