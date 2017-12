AnnÃ©e2017 et 2018: Riner, la tÃªte Ã  Tokyo, les rÃªves vers Paris

Teddy Riner tenait à arrondir à dix sa collection de couronnes mondiales. Sa mission "decima" accomplie, le boss du judo mondial a désormais les yeux rivés sur Tokyo, où il visera un troisième sacre olympique en 2020. Ses rêves, eux, le portent jusqu'aux JO-2024 à Paris.

Pour durer, un impératif: préserver son corps soumis à rude épreuve. Et une condition: garder la flamme malgré les années qui passent.

. Cap sur Tokyo

Mi-novembre à Marrakech, à peine la barre symbolique - et néanmoins historique - de dix titres atteinte, l'esprit de Riner s'est immédiatement tourné vers Tokyo. "Le titre olympique est le plus important maintenant", soulignait le colosse (2,03 m, autour de 140 kg).

Deux ans déjà qu'il est le judoka le plus titré aux Mondiaux depuis sa huitième médaille d'or. Un troisième sacre olympique inédit chez les lourds (+100 kg), qui plus est au pays du judo, l'inscrirait pour de bon tout en haut du panthéon de son sport.

Seul un homme a réalisé l'exploit, en poids légers : le Japonais Tadahiro Nomura en -60 kg (1996, 2000, 2004).

"La liberté qu'a Teddy aujourd'hui, c'est de pouvoir préparer les JO-2020 très sereinement parce que ce dixième titre mondial, il voulait vraiment le décrocher et c'est chose faite", se félicite auprès de l'AFP son entraîneur à l'Insep, Franck Chambily.

. Le rêve Paris-2024

"Je vais tout faire pour être là", "tant que l'envie est là, je peux aller très loin, même en 2024", "je n'ai pas envie demain de me dire : +j'ai pas vécu ça !+"... Il le répète à chaque fois qu'on l'interroge sur le sujet: les jeux Olympiques à Paris, Riner en rêve.

En 2024, le sociétaire du PSG aura 35 ans, et de longues et harassantes années de haut niveau derrière lui. Alors faut-il y croire ?

"Teddy, c'est un homme de défis. De la trempe des très, très grands champions, comme Loeb, Nadal, Federer... Ils ont soif de victoires, d'entrer dans la légende, de pousser chaque fois un peu plus loin", compare Chambily. Tout en gardant la tête froide. "Paris, c'est très, très loin. J'espère qu'il pourra le faire, et surtout qu'il aura envie, mais aujourd'hui, on reste concentré sur les deux ans qui arrivent et Tokyo."

"Rien n'est impossible avec un phénomène comme ça. Sa tête et son physique feront la différence", résumait début septembre son nouvel entraîneur au PSG, Laurent Calleja.

. Ménager un corps 'usé'

Voilà le principal défi de Riner. "L'olympiade va être longue", reconnaît régulièrement le double champion olympique en titre.

A 28 ans, après une dizaine d'années au plus haut niveau, la liste de ses articulations qui grincent s'allonge. Il y a un coude, opéré en 2015 et désormais infiltré avant chaque compétition majeure. Il y a aussi une épaule, qui le laisse en paix pour l'instant, mais son genou a pris le relais.

"S'il répète que son corps est usé, c'est qu'il le sent. Il faut le prendre en considération, ne pas trop forcer. Dès que Teddy a fait une bonne dose (d'entraînement), il faut lever le pied, bien prendre le temps de le soigner", explique Chambily.

"Aujourd'hui, il faut qu'il coure un peu moins. Il peut se mettre au vélo, à la natation... Il y a d'autres moyens de l'entraîner sans tirer trop sur le corps. Il faut adapter les séances en fonction de son corps, en trouvant la même qualité d'entraînement", poursuit-il. "C'est une gestion presque au jour le jour."

A l'écouter, on devine que le compteur de titres mondiaux de Riner risque de plafonner à dix.

"Quel est l'intérêt d'un onzième, d'un douzième ?", s'interroge Chambily, partisan de "préserver" jusqu'à Tokyo son protégé, invaincu depuis 2010 et 144 combats, en l'alignant sur des tournois mais plus aux Mondiaux "où il est attendu chaque année, a une épée de Damoclès au-dessus de la tête."

La question de la programmation des saisons à venir reste à trancher par Riner et son entourage. Elle est sans aucun doute cruciale.

. Garder la flamme

Pour l'instant, tout va bien : au Maroc, Riner était déjà plongé dans le visionnage de ses combats dès le lendemain de son dixième sacre, toujours guidé par l'envie de progresser.

A l'entraînement, ce qui se profile, c'est un rythme mensuel de trois semaines à l'Insep et une semaine à l'étranger. Un stage au Japon est prévu en mars, un en Mongolie se prépare. D'autres au Brésil et en Géorgie, autant de places fortes pour les poids lourds, devraient suivre.

Pour trouver des combattants à la hauteur du phénomène. Aussi pour repousser le spectre d'une éventuelle lassitude, "qu'il sorte de son quotidien, s'oxygène", selon Chambily.

Car Riner n'en fait pas mystère: "Quand je n'aurai plus envie, je n'hésiterai pas à tourner la page."