Baisse des prix immobiliers Ã  Londres en 2017, une 1Ã¨re en huit ans

Les prix de l'immobilier résidentiel ont enregistré un coup de frein en 2017 au Royaume-Uni et ont même légèrement reculé à Londres sur fond d'incertitudes quant au Brexit, révèle une étude publiée jeudi.

Selon les chiffres de la banque mutualiste Nationwide, qui font référence dans le pays, le prix moyen d'un bien immobilier a progressé de 2,6% dans le pays l'an passé, loin de la hausse de 4,5% de 2016.

Les prix dans la capitale ont quant à eux reculé de 0,5% en moyenne au quatrième trimestre sur un an, Londres étant la seule région à subir une baisse en 2017.

"Londres a subi un ralentissement particulièrement marqué, avec la première baisse annuelle en huit ans", souligne Robert Gardner, économiste chez Nationwide. C'est en outre la première fois depuis 2004 que Londres affiche la pire performance de l'ensemble des régions britanniques.

A l'échelle nationale, Nationwide explique que la faiblesse des taux d'emprunt pour les prêts immobiliers et un marché de l'emploi solide ont constitué un soutien pour la demande.

Ces effets positifs ont en revanche été compensés par la pression grandissante sur les revenus des ménages, au moment où la poussée de l'inflation progresse plus vite que les salaires dans le pays.

L'inflation est entretenue par la faiblesse de la livre, reflet des craintes quant au Brexit, ce qui a pour effet de renchérir le coût des biens importés.

L'étude note de grandes disparités régionales, remarquant notamment qu'il est de plus en plus difficile de trouver un logement à Londres et dans la région du sud-est de l'Angleterre. Ces zones sont inabordables pour de nombreuses personnes ou nécessitent d'importants emprunts pour financer les achats immobiliers.

Le prix moyen d'une maison ou d'un appartement à Londres s'est établi à 470.922 livres (530.071 euros) au quatrième trimestre de 2017, soit plus du double de la moyenne nationale (211.433 livres).

Pour l'année 2018, Nationwide s'attend à un nouveau ralentissement du marché au plan national, avec des prix prévus en hausse très modeste de 1%.

La banque souligne que les performances dépendront en grande partie de l'activité économique et de l'impact du Brexit, qu'il est encore difficile d'anticiper selon elle.

Les pouvoirs publics s'attendent à une croissance économique de 1,4% en 2018 au Royaume-Uni, freinée par la consommation des ménages et par la toujours faible productivité dans le pays.