Basket: "un investissement XXL en dÃ©fense" rÃ©clame Collet

Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France de basket, a estimé que ses joueurs devraient faire preuve d'un "investissement XXL en défense" pour vaincre la Russie vendredi à Strasbourg, lors de la campagne de qualifications pour le Mondial-2019.

QUESTION: Comment l'équipe de France aborde-t-elle la rencontre ?

REPONSE: "On est dans une situation difficile. On a perdu les deux meilleurs marqueurs de la campagne précédente. Certes, on récupère Charles Kahudi qui a de l'expérience et on sait que c'est un bon défenseur, mais malgré tout les absences de Labeyrie et Jackson ne sont pas anodines. Je n'oublie pas qu'on a été un peu timoré parfois en novembre, car il y avait beaucoup de nouveaux. Des éléments comme Louis et Edwin avaient su prendre leurs responsabilités, mais il faudra qu'on soit capable de confirmer demain sans eux, d'afficher le même visage conquérant qui nous avait permis de gagner. Cela va passer par un investissement XXL en défense et une prise de responsabilité offensive."

Q: Les Russes ont-ils des arguments pour vous inquiéter ?

R: "La Russie subit la même chose que nous concernant les absences, peut-être à un degré moindre car entre les français retenus en NBA et en Euroligue cela concerne 20 joueurs, mais ils n'ont pas les joueurs du CSKA. Il ne faut pas se leurrer, les équipes jouent des formes très simples et après c'est la qualité des joueurs qui doit permettre de prendre le dessus. C'est un adversaire à prendre en compte: les Russes ont des intérieurs qui sont fuyants, tous peuvent shooter, donc on sait qu'on va parfois avoir du mal à aller les chercher au large."

Q: Quels sont les ambitions de cette équipe de France remaniée ?

R: "Il y a deux enjeux. Si on gagne les deux matches, on sera qualifié pour le tour suivant. Il faut engranger les victoires pour se mettre en situation favorable. Travailler à reconstruire une équipe c'est toujours grisant, mais là c'est très particulier, car c'est quelque chose de ponctuel et si l'objectif est atteint, on sait très bien que l'équipe sera différente au Mondial. Tout le monde le sait, les joueurs qui sont là également. Par contre, je l'ai déjà dit, cette équipe laissera des traces quand même. A chaque fois on prend des enseignements, il y a des joueurs qui marquent des points à coup sûr."