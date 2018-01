Box office France: la force toujours avec "Star Wars Episode 8"

Trois semaines après sa sortie en France, le huitième volet de la saga Star Wars s'approche des 6 millions de spectateurs, conservant la première place du box office qui a profité de l'effet des vacances de Noël, selon CBO Box Office.

"Star Wars : Episode 8, les derniers Jedi" a attiré plus de 1,6 million de spectateurs supplémentaires, devant 1.027 écrans, plus encore qu'en seconde semaine.

A la deuxième place du classement hebdomadaire, "Jumanji: Bienvenue dans la jungle" s'est adjugé en deuxième semaine près de un million de fauteuils, et devrait atteindre sans difficulté le cap des deux millions d'entrées en troisième semaine.

"Coco", le dernier-né des studios Disney conserve la troisième marche du podium hebdo et totalise plus de 3,4 millions d'entrées après cinq semaines avec quasiment 821.000 nouveaux spectateurs, petits et grands devant 918 écrans.

"Ferdinand", film d'animation américain de Carlos Saldanha, est toujours 4e du classement avec un peu plus de 761.000 fauteuils, en deuxième semaine.

"Santa & Cie", le conte de Noël d'Alain Chabat, résiste en cinquième position avec quelque 446.000 entrées en quatrième semaine (1.725.986 au total).

Enquête CBO Box-Office pour la semaine du 27 décembre 2017 au 2 janvier 2018.