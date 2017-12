Burkina: un centre anti-cancer financÃ© par le Qatar

Le Qatar va financer la construction d'un centre de radiothérapie du cancer, première infrastructure du genre au Burkina Faso, ont annoncé les autorités lors de la visite à Ouagadougou de l'émir du Qatar, le cheikh Tamin Ben Hamad Al-Thani.

L'émir, qui effectue une tournée dans six pays d'Afrique de l'ouest (Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire et Ghana), a aussi promis une coopération dans la lutte contre le narco-trafic et les groupes jihadistes

Arrivé à Ouagadougou aux environs de 14h30, le cheikh a été accueilli à sa descente d'avion par le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré.

Les deux hommes ont ensuite eu un bref entretien au palais présidentiel de Kosyam, suivi d'une signature d'un accord sur la santé.

Ce don du Qatar au Burkina Faso s'élève à environ "14 millions de dollars pour la réalisation à l'hôpital du district de Bogodogo (en périphérie sud de Ouagadougou) d'un centre de radiothérapie du cancer", a précisé le ministre de la santé Nicolas Médah après la signature de la convention entre les deux États.

Évoquant l'entretien entre les deux chefs d'État, le ministre burkinabè des Affaires étrangères Alpha Barry a indiqué qu'il a porté sur "le terrorisme et les défis sécuritaires qui s'imposent à nous".

Selon lui, "le Qatar s'est montré disposé à aider le Burkina Faso à relever ces défis dans sa lutte contre les narcotrafiquants et les terroristes à travers le Sahel et dans la partie burkinabé".

Une mission devra se rendre "bientôt à Doha pour faire une évaluation des investissements qui sont possibles" et "négocier les différents accords qui seront signés entre les deux États", a-t-il précisé.

Avant l'étape de Ouagadougou, l'émir du Qatar a effectué une visite à Bamako, où avec la partie malienne, ils ont procédé à la signature d'accord de coopération dans les domaines de l’activité physique et du sport et le financement du Projet d’appui à l’enseignement fondamental.