Cate Blanchett, actrice aux deux Oscars et mille visages, prÃ©sidente du jury de Cannes

L'actrice australienne Cate Blanchett, récompensée deux fois aux Oscars pour "Aviator" de Martin Scorsese (2005) et "Blue Jasmine" de Woody Allen (2014), et qui présidera en mai le jury du 71e Festival de Cannes, est une comédienne exigeante et polymorphe, spécialiste de la prise de risques.

Tout récemment, la star est devenue une figure de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel: Cate Blanchett a lancé avec d'autres célébrités comme Natalie Portman et Meryl Streep la fondation "Time's Up" ("C'est fini") pour aider les victimes. Un combat né des nombreuses accusations d'agression sexuelle et de viol contre le producteur américain Harvey Weinstein.

Cate Blanchett est la 12e femme à se voir confier la présidence cannoise, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Agée de 48 ans, elle succède à Pedro Almodovar, dont le jury avait décerné la Palme d'or au Suédois Ruben Ostlund pour "The Square".

A l'écran ou sur les planches, cette blonde diaphane est capable de tout jouer en se métamorphosant entre un rôle et un autre à quelques semaines d'intervalle.

Elle fut tour à tour la reine Elisabeth I ("Elizabeth" et "Elizabeth: l'âge d'or"), Bob Dylan ("I'm not there"), Katharine Hepburn ("Aviator"), ou encore la reine des Elfes, Galadriel, dans "Le seigneur des anneaux" et "Le Hobbit" de Peter Jackson.

Née et élevée à Melbourne, dans le sud-est de l'Australie, elle a 10 ans à la mort de son père, un chef d'entreprise américain qui succombe à une crise cardiaque. Les Blanchett, confiera-t-elle à l'acmé de son succès, mangent alors de la vache enragée.

Le salut passera par le théâtre. Diplômée de l'Institut national d'art dramatique en 1992, elle obtient rapidement des succès publics et critiques au sein de la Sydney Theatre Company, avant de se lancer au cinéma et d'accéder à la gloire internationale.

- 'Tu es mauvaise' -

En 1999, elle est pressentie pour l'Oscar de la meilleure actrice pour "Elizabeth". Mais l'Académie des arts et des sciences du cinéma lui préfère Gwyneth Paltrow qui, sans démériter, a bénéficié d'un intense lobbying des studios Miramax, alors dirigé par Harvey Weinstein.

Blanchett prend la déception du bon côté, affirmant: "Si vous savez que vous allez échouer, échouez avec gloire!"

Apparue dans "Babel" avec Brad Pitt, le quatrième "Indiana Jones" avec Harrison Ford, elle se fait rare à partir de la fin des années 2000 pour se consacrer au théâtre avec son mari, Andrew Upton.

De 2009 à 2013, elle est la directrice artistique de la Sydney Theatre Company. Le théâtre est sa véritable passion et c'est l'intensité dramatique de l'écriture de Woody Allen qui l'a séduite. "Il y a quelque chose de profondément théâtral dans sa façon d'aborder le métier, c'est peut-être pour cela que j'étais prête", a-t-elle expliqué.

Le premier jour de tournage de "Blue Jasmine", Wood Allen se montre pourtant odieux: "C'est mauvais. Tu es mauvaise", lui lance-t-il. "Il semble que je me sois améliorée parce que, quand même, beaucoup de gens sont allés voir le film", a-t-elle plaisanté quelques mois après, dans une interview. "Blue Jasmine" a été à ce jour le film le plus rentable du cinéaste américain.

En 2015, l'actrice a été la tête d'affiche de "Carol", long métrage de Todd Haynes en sélection au Festival de Cannes et mettant en scène une relation entre une jeune photographe et une femme fraîchement divorcée. Le film avait été récompensée par la Queer Palm, prix indépendant LGBT.

Cate Blanchett sera bientôt à l'affiche en salles de "Ocean's Eight" de Gary Ross, premier volet d'une saga entièrement féminine. Elle sera également au casting de "Where'd you go Bernadette", adaptation du roman de Maria Semple et réalisée par Richard Linklater.

Ambassadrice de bonne volonté pour le Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR), l'actrice a épousé en 1997 Andrew Upton. Le couple a trois fils et adopté une fille en 2015.