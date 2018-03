CÃ©sar: Antoine Reinartz, prix du meilleur second rÃ´le masculin

Antoine Reinartz, de "120 battements par minute", a été récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle pour son incarnation de Thibault, le leader d'Act Up dans le film de Robin Campillo sur le combat de l'association Act Up.

"Ce prix c'est les jeunes de 20 ans qui ont vu leur rêve balayés. Ce prix, c'est celui de ces rêves écrasés, déchus mais aussi tout ce que vous en avez fait", a-t-il déclaré en recevant son César.

Il est le deuxième acteur de la fresque sur les années sida en France à être récompensé vendredi soir par un César, après l'Argentin Nahuel Perez Biscayart, sacré meilleur espoir masculin.

Antoine Reinartz est un habitué des planches auquel le cinéma commence à faire les yeux doux. Il sera à l'affiche du prochain film d'Olivier Assayas, "E-Book", aux côtés de Juliette Binoche, Vincent Macaigne et Guillaume Canet.

Né en 1985 dans la région de Nancy, Antoine Reinartz suit des cours de théâtre au lycée, et s'inscrit au Conservatoire de Nancy.

En 2014, il sort du Conservatoire national d'art dramatique de Paris et enchaîne les rôles au théâtre, comme avec la pièce "Les trois Mousquetaires".

Il passe aussi derrière la caméra en 2016 pour un court-métrage "For the record", sur la relation entre une photographe américaine et son sujet, une mère toxicomane et séropositive.