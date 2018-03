CÃ©sar: Jeanne Balibar meilleure actrice, Swann Arlaud meilleur acteur

Jeanne Balibar, meilleure actrice pour sa prestation dans "Barbara", et Swann Arlaud, meilleur acteur pour son rôle d'éleveur dans "Petit paysan", ont décroché vendredi le premier César de leur carrière.

"Une récompense comme celle-ci, c'est toujours en partenariat avec un très grand personnage. Merci Barbara!", a lancé Jeanne Balibar en recevant sa récompense pour ce rôle remarqué dans le vrai-faux biopic de la "dame en noir" réalisé par Mathieu Amalric.

Arborant le ruban blanc, symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes porté par les participants aux César, l'actrice, qui succède au palmarès à Isabelle Huppert, a aussi évoqué dans son discours "les graves emmerdements voire les graves délits".

Avant elle, Swann Arlaud avait reçu le César du meilleur acteur pour son rôle d'éleveur dans le premier film d'Hubert Charuel sur les angoisses du monde agricole.

"Ce film j'y suis rentré en allant à la ferme, en mettant des bottes, une cotte, en abordant le personnage par ce qu'il fait, en apprenant les gestes, en faisant quelque chose de concret avec mes mains", a expliqué l'acteur.

"Parfois quand on joue, quelque chose nous échappe, on se demande si ce n'est pas un peu du vent. Alors quand on nous rend ça, quand finalement on arrive à toucher quelqu'un quelque part et quand le vent finit par donner un petit frisson, alors c'est que ce qu'on fait n'est pas totalement inutile", a ajouté celui qui succède au palmarès à Gaspard Ulliel.