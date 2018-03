CÃ©sar: l'actrice CamÃ©lia Jordana meilleur espoir fÃ©minin

L'actrice et chanteuse Camélia Jordana a été récompensée vendredi soir par le César du meilleur espoir féminin pour son rôle d'étudiante préparant un concours d'éloquence dans "Le brio", face à un professeur réac joué par Daniel Auteuil.

"J'aimerais dire à toutes les Neila (le nom de son personnage) que quand on se donne les moyens et qu'on ne lâche pas, il se passe des trucs", a déclaré la jeune femme de 25 ans.

Révélée à 17 ans par le télé-crochet "La Nouvelle star" et un tube, "Non, non, non", Camélia Jordana connaît un début de carrière plus que prometteur au cinéma.

Dans "Le Brio", cinquième long métrage d'Yvan Attal et succès en salle (plus d'un million de spectateurs), elle est Neila Salah, étudiante en droit qui rencontre un professeur prompt aux remarques racistes, contraint de la préparer à un concours d'éloquence.

C'est son septième rôle au cinéma, où elle a commencé en 2013 dans "La Stratégie de la poussette" de Clément Michel, avant de jouer notamment dans "Bird People" de Pascale Ferran, "Je suis à vous tout de suite" de Baya Kasmi, "Nous trois ou rien" de Kheiron ou "Cherchez la femme" de Sou Abadi, une comédie sur le voile.

"J'ai toujours voulu jouer", avait expliqué à l'AFP en 2014 la chanteuse d'origine algérienne à la voix brisée, qui a grandi dans le Var. Elle a sorti deux albums depuis son passage dans "La Nouvelle Star", "Camélia Jordana" en 2010 et "Dans la peau" en 2014.

Camélia Jordana était en compétition avec des actrices comme Laetitia Dosch ("Jeune femme") et Garance Marillier ("Grave") dans la catégorie meilleur espoir féminin.

Cette catégorie "c'est comme le meilleur espoir masculin mais avec 30%, de salaire en moins", a plaisanté l'acteur Manu Payet, maître de cérémonie de la soirée placée sous le signe des femmes.