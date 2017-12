Classement Fifa: l'Allemagne toujours en tÃªte, la France 9e

L'Allemagne, toujours suivie du Brésil et du Portugal, a conservé la tête du classement mensuel de la Fifa publié jeudi dans lequel la France conserve la 9e place au sein d'un Top 10 inchangé.

Champions du monde en titre, les Allemands, qui ont remporté tous leurs matches de qualification, feront encore figure de favoris pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Le classement Fifa a très peu évolué en raison du faible nombre de matches internationaux disputés depuis la dernière édition. L'Argentine se maintient au 4e rang, devant la Belgique et l'Espagne.

La France, qui conserve le 9e rang, avait reculé de deux places dans le précédent classement, alors que grâce à sa 7e place dans le classement d'octobre, elle avait pu figurer parmi les têtes de série pour le tirage au sort du Mondial où elle rencontrera dans le groupe C l'Australie (38e, +1), le Pérou (11e) et le Danemark (12e).

Dans le Top 50, seuls quelques petits changements sont à relever, avec notamment la Serbie qui gagne un rang à la 36e place, suivie par la Bosnie-Herzégovine (37e, +1) et l'Australie.

L'Italie, qui ne s'est pas qualifiée pour le Mondial et a été écartée en barrages par la Suède, pointe au 14e rang. Les Pays-Bas et les Etats-Unis, qui seront aussi absents du Mondial russe, occupent respectivement les 20e et 24e places.

L'hôte de la prochaine Coupe du monde ne figure lui qu'au 64e rang.

Classement Fifa au 21 décembre 2017:

1. Allemagne

2. Brésil

3. Portugal

4. Argentine

5. Belgique

6. Espagne

7. Pologne

8. Suisse

9. France

10. Chili

...

64. Russie