"Coco" et sa "lettre d'amour au Mexique" remportent l'Oscar du meilleur film d'animation

Coup de coeur du public, "Coco", qui raconte l'histoire d'un petit garçon poursuivant ses rêves, sur fond de la fête des morts au Mexique, a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film d'animation.

C'est la sixième victoire d'affilée pour le groupe Disney, qui a racheté en 2006 Pixar, vainqueur à trois reprises sur cette série avec "Coco", "Vice Versa" et "Rebelle".

Sur les onze dernières cérémonies, Pixar l'a emporté sept fois, et le groupe Disney dans son ensemble, dix fois.

​Ce dessin animé, que son co-réalisateur Lee Unkrich qualifie de "lettre d'amour au Mexique", est le premier du studio Pixar s'immergeant totalement dans une culture étrangère.

​C'était un pari risqué à un moment où Donald Trump a accédé à la présidence des Etats-Unis en usant durant sa campagne électorale d'une rhétorique anti-Mexicains.

​Mais le pari est réussi: le film a rapporté près de 740 millions de dollars à l'international, et de nombreux prix prestigieux: un Golden​ Globe, un BAFTA, deux Critics' Choice Awards, et à présent l'Oscar.

Lors de son discours de remerciement, Lee Unkrich, a rendu hommage au Mexique et à ses habitants.

"+Coco+ n'existerait pas sans votre culture et vos traditions, éternellement magnifiques", a-t-il dit, déclenchant un tonnerre d'applaudissements.

"Avec +Coco+, nous avons essayé de faire un pas vers un monde où tous les enfants pourraient voir, dans les films, des personnages qui parlent et vivent comme eux, et leur ressemblent", a-t-il ajouté.

"Les personnes marginalisées méritent de sentir qu'il y a une place pour elles", a dit le metteur en scène. "La représentation est importante."

Le film a également récolté l'Oscar de la meilleure chanson pour le titre "Remember Me", du couple à la ville Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, interprété lors de la cérémonie par l'acteur Gael Garcia Bernal et les chanteuses Natalia Lafourcade et Miguel.

- Un film devenu politique -

Le dessin animé raconte l'histoire de Miguel, un jeune garçon qui rêve de devenir musicien, mais qui grandit dans une famille où la musique est interdite à cause d'un secret de famille.

Par un concours de circonstances, Miguel se retrouve au Pays des morts, lors d'une aventure qui le mènera dans le passé de sa famille et à travers l'histoire et la culture du Mexique.

Unkrich a expliqué qu'il n'avait pas en tête de faire de cette histoire un film politique, mais les événements récents font que "Coco" est particulièrement pertinent.

"Quand on a commencé à faire ce film, il y a six ans, le climat politique était très différent", a-t-il dit lors d'une soirée pour la sortie du film à Mexico, en octobre.

"Je crois que c'est une très bonne chose que ça existe maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements négatifs dans le monde.

Pixar compte maintenant 14 Oscars depuis que son premier long métrage, en 1995, "Toy Story"​​ a révolutionné le genre avec la technologie animée.

Délivrant une profusion de tableaux et de musiques liés à la fête des Morts mexicaine - crânes peints aux couleurs éclatantes, fleurs orange, musique "ranchera" -, "Coco" fait également apparaître plusieurs grandes figures de la culture mexicaine, des peintres Frida Kahlo et Diego Rivera à l'actrice Dolores Del Rio ou encore au catcheur El Santo.

Le film a rencontré un énorme succès au Mexique, y battant le record du plus grand nombre d'entrées.

Il a également donné lieu à un boom de demandes de la copie de la guitare perlée de perles blanches de Miguel, dont le modèle original avait été conçu par un artisan de la petite ville coloniale de Paracho, capitale de la guitare, à l'ouest du Mexique.