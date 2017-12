Collision de Millas: plus de 10.000 signatures en soutien Ã  la conductrice du car

Plus de 10.000 personnes avaient signé mardi une pétition de soutien à la conductrice du car scolaire mise en examen après la collision avec un train qui a fait six morts parmi les collégiens et plusieurs blessés le 14 décembre dans les Pyrénées-Orientales.

Lancée il y a 5 jours sur le site Change.org, la pétition intitulée "Soutien à Nadine conductrice du car (drame de Millas)", a dépassé le cap des 10.000 signatures mardi à 10H30.

"Soutient à Nadine conductrice du car de Millas accuser à tord par l´état Français ! Plusieurs témoignage d’habitant de Millas et ses alentours on affirmer que les barrières disfonctionner par moment! Merci de partagez au maximum", précise, dans une grammaire approximative, le texte de la pétition.

"SNCF = ÉTAT ( a ne pas oublier ) Enorme soutient aux familles des victimes. Reposez en paix petit ange", conclut le texte.

La conductrice a été mise en examen le 20 décembre pour "homicides et blessures involontaires par imprudence", selon son avocat, Me Jean Codognès.

Elle a été "placée sous contrôle judiciaire avec notamment l'interdiction de conduire", avait expliqué à l'AFP le procureur de la République de Marseille Xavier Tarabeux.

Cette quadragénaire, mère de famille, a été hospitalisée "car son état de santé nécessite des soins importants", avait alors précisé son avocat, la décrivant comme "effondrée et dans une grande détresse" psychologique, outre les blessures physiques dues à l'accident.

Elle conteste les faits tels qu'ils lui ont été présentés et maintient avoir vu les barrières du passage à niveau levées.

Sa version contredit les "constatations matérielles" dont avait fait état le procureur de Marseille, tout comme les témoignages du conducteur du TER et des chauffeurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie.