De Reagan Ã  Weah, les cÃ©lÃ©britÃ©s reconverties dans la politique

A l'instar de l'ex-star internationale de football George Weah, élu président du Liberia, plusieurs célébrités ont franchi le pas de la politique et sont parvenues à la magistrature suprême.

Mais rares sont les sportifs, même si l'on peut citer le Hongrois Pal Schmitt, double champion olympique d'escrime, à la tête de son pays entre 2010 et 2012.

- Reagan et Trump aux Etats-Unis -

L'Américain Ronald Reagan est la première star de cinéma à tenter l'aventure avec succès. Commentateur sportif dans une radio puis acteur de série B durant plus de 20 ans, il est élu gouverneur de Californie en 1966, avant d’obtenir, en 1981, le rôle de sa vie: président des Etats-Unis. En 1984, âgé de 73 ans, il sera triomphalement réélu.

Quelques décennies plus tard, en janvier 2017, le magnat de l'immobilier Donald Trump, ancienne vedette de téléréalité et sans la moindre expérience politique, diplomatique ou militaire, entre à la Maison Blanche. Le 45e président des États-Unis, dont l'élection stupéfie la planète, avait animé entre 2004 et 2015 l'émission de la chaîne NBC "The Apprentice" dans laquelle il mettait en jeu un poste dans l'une de ses entreprises.

La star de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, qui lui a succédé dans l'émission de reality-show, était lui-aussi passé du cinéma à la politique. Ce cultur

gouverneur républicain de Californie de 2003 à 2011.

iste et héros de films d'action à grand spectacle a été- Estrada aux Philippines -

Comédien pendant 35 ans et adulé des pauvres, Joseph Estrada entre en politique en 1969 en tant que maire, avant de devenir sénateur, puis vice-président et accède enfin à la magistrature suprême en 1998. L'ancienne vedette du grand écran qui a joué dans une centaine de films, est renversé en 2001 par une révolte populaire, après des accusations de corruption.

- Martelly à Haïti -

Le chanteur populaire Michel Martelly, plus connu sous son nom d'artiste de "Sweet Micky", a remporté en avril 2011 avec plus de 67% des voix l'élection présidentielle, succédant à René Préval. Réputé pour ses danses chaloupées et ses excentricités sur scène, il a profité du soutien des jeunes et du renfort de la star mondiale du hip-hop, Wyclef Jean, lui-même écarté de la course présidentielle faute d'avoir résidé en Haïti les cinq années précédentes.

- Morales au Guatemala -

Profitant d'un vaste mouvement d'exaspération populaire contre la corruption et la classe politique traditionnelle, un acteur comique, Jimmy Morales, est élu en octobre 2015 à la présidence du Guatemala. L'humoriste, également producteur de cinéma et animateur de télévision, était devenu célèbre en 2007 en incarnant "Neto", un cowboy naïf sur le point de devenir président par accident.

- En Europe, Schmitt et Landsbergis -

Après son élection par le Parlement en juin 2010, Pal Schmitt, un ancien escrimeur, double champion olympique par équipe à l'épée (1968 et 1972), devient le quatrième président de la Hongrie démocratique. L'ancien athlète et ex-président du Comité national olympique sera contraint de démissionner en avril 2012 en raison d'un scandale de plagiat sur sa thèse de doctorat.

Musicologue et pianiste célèbre dans son pays, Vytautas Landsbergis a été élu en 1990 président d'une Lituanie qui divorçait de l'Union soviétique. Il était entré en politique deux ans plus tôt, à l'âge de 56 ans, en cofondant le Sajudis, mouvement nationaliste qui allait conduire la première république soviétique à faire sécession.

D'autres ont mené de front carrières politique et littéraire comme Leopold Sedar Senghor devenu, à l'indépendance en 1960, le premier président de la République sénégalaise, ou Vaclav Havel qui a remporté en 1989 la première élection présidentielle de la Tchécoslovaquie post-communiste.

Par ailleurs, loin de tout processus électoral, le dictateur ougandais Idi Amin Dada, qui avait pris le pouvoir en 1971 à la faveur d'un coup d'Etat, était un ancien champion de boxe, catégorie poids lourds (1951-60).