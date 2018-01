DÃ©cÃ¨s Ã  85 ans du producteur blanc de musique soul, Rick Hall

L'Américain Rick Hall, producteur de musique blanc devenu un grand nom de la soul, est décédé à 85 ans dans sa ville de Muscle Shoals, petite cité de l'Alabama à laquelle il donna une envergure internationale.

L'auteur est mort mardi des suites d'un cancer près du célèbre studio Fame qu'il avait fondé, a annoncé sa famille mercredi dans un communiqué.

"Nous espérons que le groupe de musique du paradis est prêt. Si non, il va y avoir un problème", a rendu hommage la famille.

Rick Hall fit de son studio un lieu incontournable de la musique soul aux Etats-Unis. Il produisit, entre autres, Otis Redding, Little Richard ou Aretha Franklin, qui avait notamment enregistré l'un de ses premiers succès, "I Never Loved a Man (the Way I Love You)" chez Fame.

La réussite et l'influence dans le milieu afro-américain de ce producteur qui connut une enfance baignée dans la pauvreté est d'autant plus remarquable qu'elles se bâtirent dans l'Alabama ségrégationniste.

"Je suis un des leurs. Je me sens Noir", expliqua un jour Rick Hall à la télévision.

D'abord attiré par la musique country, il trouva des passerelles naturelles avec la soul, deux genres pourtant racialement marqués aux antipodes.

"Les chansons country et soul", détaillait ainsi le producteur au magazine No Depression, "parlent souvent de grandir comme un pouilleux, d'essayer de se forger une vie meilleure, d'amour sans espoir".