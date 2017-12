Election de Weah au Liberia: grande premiÃ¨re et fiertÃ© pour le monde du football

Unique joueur africain à avoir décroché le prestigieux Ballon d'or en 1995, il est désormais la première star du football à devenir chef d'Etat: George Weah, élu à la tête du Liberia, a aussitôt reçu des messages de félicitations d'un monde du foot plein de fierté.

Plusieurs vedettes du football africain ont salué sa victoire, dont l'Ivoirien Didier Drogba, qui a échangé quelques mots avec le président nouvellement élu, sur le réseau social Twitter.

"Félicitations Mr. George", a écrit Drogba, ex-gloire de Chelsea et de la sélection ivoirienne. "Merci Didier de ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples. Suivons le même chemin...", lui a répondu son aîné, âgé de 51 ans.

"Félicitations président Weah !!", a également applaudi Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City.

Le Camerounais Stéphane Mbia, ex-milieu de Marseille, a félicité Weah pour sa "superbe carrière". "Premier Africain Ballon d'or en 1995, premier joueur retraité à devenir président de la République. Respect ! ".

Weah, élu avec 61,5% des suffrages après deux tentatives infructueuses en 2005 et 2011, a aussi été congratulé par les clubs où il a brillé: Monaco, le PSG et le Milan AC.

A Monaco, où l'attaquant a fait ses premiers pas en championnat de France de 1988 à 1992, "l'ensemble du club félicite George Weah pour son élection à la présidence du Liberia et lui adresse tous ses voeux de réussite à la tête de son pays !".

Au PSG, où le buteur s'est offert deux Coupes de France (1993 et 1995), un titre de champion (1994) et a brillé en Coupes d'Europe, on savoure tout autant. "Nous connaissions George Weah bien avant qu'il ne devienne président élu du Liberia. Félicitations à la légende du PSG et du football mondial pour ce nouveau chapitre dans sa brillante carrière !!!", souligne Paris sur son compte Twitter en anglais.

- Un modèle pour d'autres joueurs ? -

"Félicitations à la légende des Rouge et Noir (les couleurs du club, ndlr) George Weah qui est devenu le nouveau président du Liberia", lance de son côté l'AC Milan, avec lequel le Ballon d'Or 1995 a joué plus de quatre saisons, avec deux titres de champion d'Italie à la clé en 1996 et 1999.

Le futur président libérien va-t-il faire des émules dans le monde du football ? Il est en tout cas sa première star à devenir chef d'Etat, malgré les nombreux liens entre ballon rond et politique.

Comme lui, d'autres joueurs se sont lancés dans une carrière politique. Récemment, le Géorgien Kakha Kaladze, défenseur phare du Milan AC, a été élu maire de Tbilissi, la capitale, après avoir été ministre de l'Energie.

Au Brésil, les passerelles entre foot et politique sont nombreuses: l'ex-attaquant vedette Romario exerce par exemple un mandat de sénateur depuis 2015.

Mais parvenir à passer des terrains au sommet de l'Etat était jusqu'ici réservé aux puissants dirigeants de clubs, autant hommes d'affaires qu'amateurs de football. Ce fut le cas de l'ancien président du Conseil Silvio Berlusconi (ex président de l'AC Milan) en Italie ou de l'actuel président argentin Mauricio Macri, qui dirigea le club de Boca Juniors.

George Weah, enfant des bidonvilles de Monrovia, vient donc de créer un précédent comme il le fit en 1995 avec le Ballon d'Or, le premier attribué à un joueur africain, et le seul jusqu'ici.