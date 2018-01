Etats-Unis: nouvel incendie dans le Bronx, 23 blessÃ©s dont neuf enfants

Un nouvel incendie a ravagé mardi à l'aube un immeuble du Bronx, faisant 23 blessés dont neuf enfants, quelques jours seulement après le sinistre qui a fait douze morts dans ce même quartier de New York.

"A leur arrivée, nos brigades se sont trouvées devant un fort incendie. De nombreuses personnes ont été secourues sur place par les pompiers", a déclaré le chef des pompiers de New York, Daniel Nigro, en conférence de presse.

Quatre personnes sont gravement blessées et leur vie est en danger, a précisé à l'AFP un porte-parole des pompiers, contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt. Dix-neuf autres, dont un pompier, ont été légèrement blessées.

Quatre minutes après avoir été alertés vers 05H30 locales (10H30 GMT), environ 200 pompiers et trois dizaines de camions se sont précipités vers l'immeuble proche du célèbre zoo du Bronx, pour combattre les flammes qui dévoraient l'immeuble en briques rouges typique de New York.

Un habitant de l'immeuble a raconté sur NBC News comment il avait fui avec ses trois enfants, pieds et torse nus dans l'aube glaciale, le mercure étant tombé à -10° Celsius. Le feu aurait pris au rez-de-chaussée dans un magasin de meubles, selon la chaîne.

Ce n'est que huit heures plus tard, vers 13H50 (18H50 GMT) que les pompiers ont fini par contrôler le feu.

"Je prie pour que tous les blessés se remettent rapidement", a écrit le maire de New York, Bill de Blasio, sur Twitter. Onze familles, 29 adultes et 11 enfants, se retrouvent sans foyer à cause du sinistre.

Jeudi soir dans un autre immeuble proche du zoo du Bronx, un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une gazinière a provoqué le pire incendie à New York en 25 ans, avec douze morts, dont quatre enfants.