Fashion Week: Balmain s'adresse aux jeunes avec une silhouette pop et futuriste

Couleurs fluo, iridescentes et métallisées: le directeur artistique de Balmain Olivier Rousteing s'est adressé aux nouvelles générations vendredi lors d'un défilé à la tonalité futuriste et pop, au cinquième jour de la Fashion Week parisienne automne-hiver 2018-2019.

Séduire les "millenials", génération née après 1980 devenue adulte à l'orée du 21e siècle, mais aussi les plus jeunes, c'est le défi des griffes de mode, de Gucci à Dolce&Gabbana, de Tom Ford à Chanel. Ce qui passe par les réseaux sociaux, comme Snapchat dans le cas de Balmain, qui propose un filtre pour selfies et un hashtag #joinmyreality.

Connu pour ses silhouettes d'amazones sexy, ceinturées, aux parures de passementeries, chaînes, dorures, strass et filets, Olivier Rousteing, 32 ans, a cette fois présenté une collection faisant une large part aux matières plastiques et métallisées.

Chaussures et cuissardes transparentes en PVC ont foulé le podium sur fond d'une bande son entièrement années 1980 (Kim Wilde, A-ha...). La collection brille et chatoie, avec une combinaison en organza, des plissés en lamé, un pantalon à paillettes nacrées, un ensemble veste et pantalon molletonnés argentés.

Les jeans déchirés côtoient les robes courtes épaulées, le rose pastel d'un haut proclamant "We are the new generation" alterne avec des couleurs vives (bleu électrique, fuchsia) ou fluorescentes (jaune, orange).

"M. Balmain n'était pas quelqu'un qui regardait en arrière (...) Il s'est affranchi de nombreuses conventions de son époque", a souligné Olivier Rousteing dans un communiqué.

"Tout comme Pierre Balmain, avec cette collection je me suis remis en question pour me tourner vers l'avenir, en jouant avec de nouvelles idées, techniques, matières et couleurs", a poursuivi ce grand utilisateur des réseaux sociaux, proche de Kim Kardashian et Rihanna, qui est depuis 2011 en charge de la direction artistique de Balmain.

La maison, fondée par Pierre Balmain en 1945, est depuis 2016 la propriété du fonds qatari Mayhoola, qui possède également la griffe italienne Valentino.