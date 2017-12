Hand: qui sont les championnes du monde franÃ§aises?

Les championnes du monde françaises de handball en bref:

GARDIENNES DE BUT

Amandine Leynaud (Vardar Skopje/MCD, 31 ans, 212 sélections): Ses réflexes, son sens de l'anticipation, son sens froid dans le "money time" et son expérience (elle a commencé en équipe de France à 19 ans) font de "Doudou" l'une des meilleures gardiennes du monde. Elle a été plusieurs fois décisive, notamment en demi-finale contre la Suède et en finale contre la Norvège.

Cléopâtre Darleux (28 ans, 150 sélections, Brest): Rappelée en sélection après l'annonce de la grossesse de Laura Glauser, elle a fait de bons passages au premier tour. Moins utilisée par la suite, elle a arrêté un penalty en finale dans un moment crucial.

ARRIERES GAUCHE

Allison Pineau (28 ans, 246 sélections, Brest): après son opération de la cheville en juillet, personne ne l'attendait dans la liste d'Olivier Krumbholz. Avec son goût du défi et de la compétition, la meilleure joueuse française de la décennie est montée en puissance match après match jusqu'à être décisive le dernier week-end avec 4 buts en demie et 4 autres en finale. Un pari magnifiquement tenu.

Gnonsiane Niombla (27 ans, 88 sélections, Bucarest/ROM): en difficulté en club, cette arrière aux jambes de feu, d'une grande élégance gestuelle, n'abordait pas le tournoi dans les meilleures conditions. Elle n'a pas été beaucoup utilisée.

Orlane Kanor (20 ans, 12 sélections, Metz): si elle manque bien sûr d'expérience, la toute jeune arrière a pu faire admirer sa détente. Elle a montré un culot monstre en finale en marquant deux buts décisifs dans les dernières minutes.

Kalidiatou Niakaté (22 ans, 18 sélections, Nantes): une autre jeune joueuse, elle a montré son grand potentiel physique.

ARRIERES DROITE

Alexandra Lacrabère (30 ans, 211 sélections, Vardar Skopje/MCD): La Paloise est plus que jamais une pièce indispensable du dispositif d'Olivier Krumbholz. Tout en puissance, elle a encore joué un rôle majeur avec son bras gauche et son sens du combat. C'est elle qui a inscrit le but de la délivrance en finale.

Camille Ayglon-Saurina (32 ans, 247 sélections, Bucarest/ROU): en équipe de France depuis 2007, avec une interruption en 2013 pour donner naissance à un garçon, elle est la deuxième plus capée après Siraba Dembélé. Centrée depuis quelques campagnes sur les tâches défensives, elle a été précieuse dans ce rôle, mais elle n'a pas hésité à prendre sa chance aussi en attaque.

DEMI-CENTRE

Estelle Nze-Minko (26 ans, 80 sélections, Siofok/HUN): demi-centre dynamique au jeu très complet, elle avait fait un grand Euro l'an passé. Elle a été un peu moins en vue pendant la première partie du Mondial, mais s'est complètement retrouvée en finale.

Grâce Zaadi (24 ans, 88 sélections, Metz): c'est la révélation du tournoi. Elle a montré sa vista dans la gestion du jeu, prenant souvent l'initiative au tir. Meilleure qu'avant en défense, elle pourrait devenir un élément-clef des Bleues.

AILIERES GAUCHE

Siraba Dembélé (31 ans, 256 sélections, Rostov/RUS): joueuse la plus capée de l'équipe, elle en est aussi la capitaine. Rapide et efficace au tir, elle a remporté en Allemagne sa septième médaille internationale.

Manon Houette (25 ans, 70 sélections, Metz): en progrès constant, elle prend un place de plus en plus grande grâce à ses qualités physiques et à sa précision au tir. L'une des plus jeunes du groupe, elle devrait s'y installer pour longtemps. Excellent en finale (4 buts).

AILIERES DROITE

Blandine Dancette (28 ans, 101 sélections): son retour en équipe de France après une blessure a fait du bien à un poste de gauchère considéré comme le talon d'Achille du groupe lors des dernières campagnes.

Laura Flippes (23 ans, 34 sélections, Metz): l'une des moins capées du groupe, elle a donné satisfaction dans un rôle modeste.

PIVOTS

Béatrice Edwige (28 ans, 72 sélections, Metz): cette joueuse au physique d'heptathlonienne (1,82 m) a consolidé sa place comme pivot de la défense. Elle a été précieuse dans les moments chauds.

Laurisa Landre (32 ans, 48 sélections, 81 sélections): arrivée en sélection sur le tard, la Guadeloupénne a fait peser une menace offensive constante et a marqué beaucoup de buts. Son entente avec sa coéquipière à Metz Grâce Zaadi a été excellente.

Astrid N'Gouan (26 ans, 15 sélections, Brest): elle a été rappelé par précaution pour deux matchs à cause d'une légère blessure de Landre, mais elle n'a pas joué.