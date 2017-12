IsraÃ«l: priÃ¨re pour la pluie au Mur des Lamentations

Plus de deux mille juifs ont prié pour la pluie jeudi au Mur des Lamentations dans la vieille ville de Jérusalem alors qu'un quatrième hiver sec se profile, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Une prière peut aider", a affirmé à la radio publique le ministre de l'Agriculture Uri Ariel, l'organisateur de cette cérémonie qui s'est tenue en présence des deux grands rabbins d'Israël: David Lau pour les ashkénazes (juifs originaires d'Europe de l'est) et Yitzhak Yosef, pour les séfarades (juifs orientaux).

Le service météorologique israélien a prévu récemment que la région allait connaître un nouvel hiver sec et évalué à 65% les chances de précipitations insuffisantes en décembre, janvier et février, les mois censés être les plus pluvieux.

En mars, le niveau du lac de Tibériade, la principale réserve d'eau douce d'Israël, a atteint son niveau le plus bas depuis un siècle, selon l'Autorité de l'Eau.

Israël a toutefois échappé à des coupures d'eau grâce à cinq usines de dessalement de l'eau de la mer qui ont été construites le long de la côte méditerranéenne.

Les trois quart de l'eau potable consommée par les ménages israéliens proviennent de ces usines de dessalement.