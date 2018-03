JO-2018: Ledecka avance (encore) masquÃ©e aprÃ¨s sa victoire en snowboard parallÃ¨le

Comme il y a une semaine lors de sa victoire en super-G sur des skis, la Tchèque Ester Ledecka s'est présentée samedi en conférence de presse avec son masque de ski sur les yeux après son succès en snowboard sur le géant parallèle.

Après sa victoire en super-G, Ledecka avait expliqué qu'elle voulait garder son masque d'un de ses sponsors, car sa victoire était imprévue et qu'elle n'était pas maquillée.

Samedi, elle a été relancée à ce sujet. "Je devais déjà me lever très tôt. Et me lever encore plus tôt pour me maquiller, pour moi ça n'a pas de sens", a-t-elle répondu.

A nouveau interrogée sur la possibilité de faire de ces lunettes portées en conférence de presse une sorte de marque de fabrique, elle a répondu: Oui, il va falloir vous y habituer".