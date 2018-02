JO-2018: Martin Fourcade partira en 3e relayeur

Martin Fourcade, qui convoite une 4e médaille d'or aux JO-2018, partira en 3e position du relais français vendredi lors de l'ultime course des épreuves de biathlon à Pyeongchang, a-t-on appris auprès de l'encadrement bleu.

Le quintuple champion olympique sera précédé de Simon Desthieux et du jeune Emilien Jacquelin (22 ans), préféré à Quentin Fillon-Maillet, en difficulté sur ces Jeux. Antonin Guigonnat fermera la marche pour le relais tricolore.

Cette formule, avec Fourcade en 3e relayeur, avait déjà été tentée avec une certaine réussite cette saison en Coupe du monde à Ruhpolding, le 12 janvier: la France avait terminé 2e derrière la Norvège de Johannes Boe, qui fait figure de grande favorite de la course de vendredi.

En cas de nouvelle médaille, Fourcade égalerait le record de 8 podiums aux JO des escrimeurs Philippe Cattiau (entre 1920 et 1936) et Roger Ducret (entre 1920 et 1928). S'il réussit l'exploit de glaner l'or, il rejoindrait dans les annales le mythique Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, seul biathlète à avoir gagné 4 courses au cours d'une même édition des Jeux olympiques, en 2002 à Salt Lake City.