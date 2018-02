L'architecte franÃ§ais Yona Friedman rÃ©compensÃ© Ã  Vienne

L'architecte et urbaniste français Yona Friedman s'est vu décerner le Prix autrichien d'architecture et d'art pour son travail "visionnaire" et son influence sur la profession, a annoncé vendredi le gouvernement autrichien.

Yona Friedman, 94 ans, est un "géant" qui conserve "jusqu'à ce jour une énorme influence comme architecte d'+utopies réalisables+", a relevé le jury international de ce prix décerné tous les deux ans.

Né en 1923 à Budapest et réfugié en 1945 en ce qui allait devenir Israël, où il a mené ses premiers travaux, Yona Friedman vit depuis 1957 en France dont il a acquis la nationalité.

Auteur des concepts d'"architecture mobile" et de "ville spatiale", il s'est notamment distingué par ses théories sur "le caractère évolutif des besoins des usagers" et l'auto-planification, rappelle le jury.

Yona Friedman est également l'auteur d'oeuvres et de films le situant à la croisée de l'art contemporain. Il a enseigné en particulier dans les universités américaines de Harvard, de Princeton et au MIT.

Créé en 1998 et doté de 55.000 euros, le Prix d'architecture et d'art autrichien Friedrich-Kiesler a déjà été décerné notamment aux Américains Frank O. Gehry et Bruce Nauman, ainsi qu'au Danois Olafur Eliasson.