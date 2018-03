L'Obs, LCP, France TÃ©lÃ©visions: CorbiÃ¨re (LFI) dÃ©nonce une "reprise en main" de Macron

Le député La France Insoumise Alexis Corbière a dénoncé lundi une "reprise en main" d'Emmanuel Macron sur les médias, citant l'Obs, La Chaîne parlementaire, France Télévisions ou encore Le Parisien, et affirmant que le métier de journaliste "est en danger".

"Aujourd’hui dans la presse Matthieu Croissandeau, directeur de l'Obs se fait virer parce qu’il a fait une Une qui n’a pas plus à M. Macron, c’est une réalité où pas ? Deuxièmement, moi je suis administrateur de LCP, La Chaîne Parlementaire, j’affirme à ce micro qu’actuellement il y a une volonté de reprise en main de la part de M. Macron pour placer un de ses amis, qui s’appelle Bertrand Delais, dont le seul travail est d’avoir fait un documentaire qui est une hagiographie du président, et je ne souhaite pas qu’il soit président de LCP", a déclaré M. Corbière sur BFMTV et RMC.

"Troisièmement le président veut virer Mme (Delphine) Ernotte de France Télévisions pour placer un ami à lui, quatrièmement la société des journalistes du Parisien (...) s’inquiète du fait que Bernard Arnault, principal actionnaire aujourd’hui, impose des Unes favorables notamment à son ami (Alexandre) Bompard, le PDG de Carrefour, etc.", a-t-il énuméré.

"Votre métier est en danger, Bourdin", a-t-il lancé au journaliste, au cours d'un échange animé sur les relations entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et les médias.

"On a le droit de critiquer la presse, on a le droit d’être en colère, on a le droit de considérer que parfois, de la part de la presse, il y a des comportements qui sont d’une telle distance, d’un mépris des citoyens, pour à juste raison nous indigner, pour défendre ce métier, pour défendre la liberté de la presse", a-t-il plaidé.