Le froid extrÃªme s'installe au Canada, avertissements aux populations

Le froid polaire enveloppe pratiquement tout le Canada avec un thermomètre bien souvent en-deçà des -40 degrés Celsius sans l'espoir d'une remontée du mercure avant plusieurs jours, ont alerté jeudi les autorités.

Environnement Canada multiplie les bulletins d'avertissement de froid extrême en appelant les populations à la vigilance et à éviter les déplacements.

Cet avertissement est diffusé lorsque "le refroidissement éolien ou les températures très froides présentent un danger élevé pour la santé (engelure, hypothermie, etc.)", a indiqué l'agence fédérale des services météorologiques.

Les températures sont toujours bien en dessous des normales saisonnières et ce sont dans les Prairies (les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, dans le centre et l'ouest du pays) ainsi que le nord de l'Ontario qui enregistrent les températures les plus basses.

"Ce matin, il faisait -40 degrés Celsius à Geraldton, au nord de l'Ontario, et ce, sans le refroidissement éolien", a expliqué à l'AFP le météorologue d'Environnement Canada, Alexandre Parent.

"Il faut remonter en 1993 pour avoir ce genre d'épisode pour l'Ontario et le Québec", a-t-il ajouté.

L'air arctique associé à des vents vifs provoque un refroidissement extrême comme à Whitehorse où des averses de cristaux de glace sont prévues.

Avec des températures ressenties aussi glaciales, les risques d'hypothermie et d'engelures sévères sont élevés.

Avec un refroidissement éolien avoisinant -35 degrés, la peau exposée peut geler en moins de 10 minutes, a averti le ministère de la Santé.

Les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les sans-abri sont les plus sensibles à ces froids extrêmes, a indiqué la même source.

Le froid polaire complique le travail des pompiers, l'eau gelant dans les lances comme dans la nuit de mercredi à jeudi quand 170 pompiers ont été déployés pour venir à bout d'un incendie dans une résidence de Beauharnois, au sud de Montréal.

Les refuges pour les sans-abri s'organisent pour faire face à une hausse des demandes d'hébergement et les appels sont lancés pour venir en aide aux plus démunis et à faire des dons de vêtements chauds.

L'organisme de charité la Mission d'Ottawa a augmenté sa capacité d'hébergement, et des lits ont été ajoutés dans la salle à manger et dans l'église adjacente. Bénévoles et employés patrouillent davantage les rues pour inciter les sans-abris à se réfugier dans un endroit chaud. De son côté, l'Armée du salut propose un service de transport en cas d'urgence.

L'organisme d'assistance aux automobilistes CAA a reçu 7.400 appels pour toute la province du Québec et près d'un millier pour la Saskatchewan (centre).

Cette vague de froid inédite devrait durer jusqu'au début de la nouvelle année, a prévenu Environnement Canada.

Les abondantes chutes de neige il y a quelques jours avec le froid font le bonheur des vacanciers sur les pistes de ski où les stations font le plein en cette période.

