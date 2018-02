Le nouveau calendrier du Grand Paris Express

Voici le nouveau calendrier du métro du Grand Paris, tel qu'annoncé jeudi par le gouvernement:

Pour 2024

- Ligne 14 prolongée au nord et au sud, de l'aéroport d'Orly à saint-Denis Pleyel (inchangé par rapport au dernier calendrier officiel)

- Lignes 16 et 17, de Saint-Denis Pleyel au Bourget RER (inchangé)

- Ligne 16 : Le Bourget RER - Clichy-Montfermeil (inchangé)

- Ligne 17 : Le Bourget RER - Le Bourget Aéroport. Possible, sous réserve que cela soit "techniquement possible" (à confirmer)

- Ligne 15 au sud, de Noisy-Champs à Pont de Sèvres (en travaux, deux ans de retard)

Pour 2027

- Ligne 18, d'Orly à Saclay (trois ans de retard)

- Ligne 17, du Bourget au Triangle de Gonesse (trois ans de retard)

Pour 2030

- Ligne 15 à l'ouest, au nord et à l'ouest, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs via La Défense et Saint-Denis Pleyel: pas encore de calendrier précis compte tenu des difficultés techniques, mais des retards très importants (jusqu'à cinq ans)

- Ligne 16, de Clichy-Montfermeil à Noisy-Champs (six ans de retard)

- Ligne 17 du Triangle de Gonesse à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et au Mesnil Amelot (six ans de retard jusqu'à Roissy)

- Ligne 18, de Saclay à Versailles (inchangé)