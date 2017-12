Le pape tacle ses opposants Ã©vincÃ©s de la Curie

Le pape François a profité des voeux de Noël à la Curie pour tacler ses membres évincés qui se présentent en "martyrs du système", une réprimande qui semble particulièrement viser le cardinal conservateur allemand Gerhard Müller, ex-gardien du dogme au Vatican.

Le souverain pontife, qui a lancé une grande réforme de la Curie (gouvernement du Vatican), non sans de multiples résistances, adressait jeudi ses traditionnels voeux de Noël aux cardinaux et évêques, qu'il égratigne à chaque fois avec plus ou moins de virulence.

Pour le très attendu cru 2017, le pape argentin a fustigé le comportement de ceux nommés pour faire avancer sa réforme, mais qui "ne comprennent pas la grandeur de leur responsabilité" et se font "traîtres de la confiance".

"Ils se laissent corrompre par l'ambition et une gloire vaine et quand ils sont délicatement éloignés s'auto-proclament à tort martyrs du système, disent +le pape ne m'a pas informé+, parlent de +la vieille garde+... au lieu de faire un mea culpa", a critiqué le pape.

François a souligné également l'importance de "dépasser cette logique déséquilibrée et indigne des complots ou des petits cercles qui en réalité représentent - malgré toutes leurs justifications et bonnes intentions - un cancer qui conduit à l'autoréférentialité, qui s'infiltre aussi dans les organes ecclésiastiques".

Durant l'été, le puissant cardinal Gerhard Müller n'a pas été renouvelé à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'historique organe héritier de l'Inquisition et chargé de veiller au dogme.

Le cardinal, préfet pendant cinq ans, affichait ses désaccords avec le pape sur sa ligne plus souple envers les croyants divorcés et remariés, qui a provoqué le courroux des traditionalistes.

Sa congrégation avait aussi été directement critiquée par une laïque irlandaise, Marie Collins, qui avait claqué la porte de la commission papale de lutte contre la pédophilie, évoquant un manque "honteux" de coopération.

Le cardinal Müller, qui multiplie les déclarations aux journaux, s'était plaint du traitement autoritaire du pape. "Le pape m'a informé en une minute de sa décision de ne pas prolonger mon mandat", a-t-il soutenu, ajoutant "il ne m'a pas donné de raisons".

Plus récemment, il s'est inquiété du risque "d'un schisme d'une partie du monde catholique, désorienté et déçu" si le pape n'écoutait pas ceux qui ont des doutes sur ses décisions.

Les allusions du pape semblent viser aussi l'ancien contrôleur des finances du Vatican démissionnaire, Libero Milone, un expert-comptable et financier laïc italien qui a accusé la vieille garde de la Curie de l'avoir poussé dehors pour freiner les efforts du pape.

Le Vatican a pour sa part affirmé que M. Milone avait été évincé parce qu'il avait espionné la vie privée de hauts responsables du Saint-Siège.