Les CÃ©sar suivis par 2 millions de tÃ©lÃ©spectateurs sur Canal+

La 43e cérémonie des César, retransmise en clair sur Canal+ vendredi, a attiré 2,1 millions de téléspectateurs (11,4% de part d'audience), une hausse par rapport à 2017 où la soirée avait été suivie par 1,9 million de personnes, selon des chiffres de Médiamétrie.

La soirée placée sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes et animée par Manu Payet a permis à Canal+ de se hisser à la quatrième place des chaînes les plus regardées hier soir, derrière TF1, France 2 et M6.

La cérémonie a enregistré un pic d'audience de 2,3 millions de téléspectateurs à 22h37, au moment de l'hommage à Mireille Darc rendu par Aure Atika qui portait la robe dos-nu mythique de la star, a précisé la chaîne cryptée, ajoutant que 19,2% de ses abonnés ont suivi l'événement qui était également retransmis sur Mycanal et Dailymotion.

En haut du podium, la Une a séduit 3,6 millions de personnes (18,7%) avec son jeu "Le grand concours des animateurs" talonnée par France 2 qui en a attiré 3,3 millions (14,7%), avec sa série française "Lanester". En 3e place, la série "Mac Gyver" sur M6 a été regardée par 2,8 millions de personnes (12,1%).