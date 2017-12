Les dates-clÃ©s de la crise des Rohingyas

Les dates-clés de la crise humanitaire des Rohingyas, qui a fait au moins 6.700 morts au premier mois des violences selon Médecins sans frontières (MSF). 647.000 membres de cette minorité musulmane de Birmanie ont fui au Bangladesh depuis août.

- 25 août: attaques de la rébellion rohingya -

Le 25 août, aux aurores, des partisans de la jeune rébellion rohingya, l'Armée du salut des Rohingyas de l'Arakan (ARSA), lancent une trentaine d'attaques contre des postes de police dans l'Etat Rakhine. Treize policiers sont tués.

L'armée riposte avec des raids sur des villages rohingyas, présentés comme des opérations antiterroristes. Des témoins font état de tirs d'obus et de mitrailleuses sur des civils fuyant vers le Bangladesh.

L'armée dit avoir tué 400 rebelles. Les détracteurs du régime soutiennent que la majorité des victimes sont des civils. L'ONU évoque un bilan d'au moins 1.000 tués les deux premières semaines.

- 5 septembre: marée de réfugiés au Bangladesh -

Onze jours après les attaques, plus de 120.000 réfugiés rohingyas ont déjà passé la frontière du Bangladesh, pris de court par cet afflux. Au moins 300.000 Rohingyas s'y trouvaient déjà, legs des vagues de violences précédentes.

Après avoir pour certains marché plus d'une semaine à travers collines et forêts, sous la pluie et dans la boue des rizières, les nouveaux arrivants découvrent des camps de réfugiés surpeuplés. Nombre d'entre eux disent avoir été victimes d'exactions de la part de l'armée et des bouddhistes.

Selon les autorités birmanes, 10.000 hindous et bouddhistes avaient également été déplacés à cette date en Birmanie à cause des combats. Un chiffre monté par la suite à près de 30.000.

- 19 septembre: Aung San Suu Kyi sort du silence -

Dans un discours en anglais destiné à l'étranger, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi se dit ouverte à un retour de réfugiés rohingyas en Birmanie, selon des critères ambigus.

Cette prise de parole n'apaise pas les critiques de la communauté internationale, qui dénonce la position floue du prix Nobel de la paix sur les Rohingyas, des apatrides considérés par la société birmane comme des étrangers menaçant l'identité nationale.

L'ex-dissidente, arrivée au pouvoir en avril 2016, doit maintenir un fragile équilibre avec la très influente armée, qui a régné sans partage sur la Birmanie pendant près d'un demi-siècle.

Elle fera une première visite dans la zone du conflit le 2 novembre, sans déclaration.

- 23 novembre: accord pour un retour de Rohingyas -

La Birmanie et le Bangladesh signent un accord au contenu flou sur le retour "dans les deux mois" de réfugiés au Bangladesh, sans employer le terme "rohingya", sans préciser pas les critères de rapatriement ni le nombre des personnes concernées.

Le lendemain, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) estime que les conditions pour assurer un retour "sécurisé et durable" ne sont pas réunies.

- 2 décembre: le pape demande "pardon" aux Rohingyas -

Depuis le Bangladesh, le Pape François demande "pardon" aux réfugiés "rohingyas", après avoir écouté avec gravité les récits de seize d'entre eux.

Le souverain pontife, qui a effectué auparavant un voyage de quatre jours en Birmanie, y a appelé le 29 novembre les bouddhistes "à dépasser toutes les formes d'intolérance, de préjugé et de haine", sans mentionner explicitement le sort des rohingyas.

- 5 décembre: "éléments de génocide" selon l'ONU -

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Zeid Ra'ad Al Hussein évoque des "éléments de génocide" visant les Rohingyas, réclamant une enquête internationale.

L'ONU a déjà dénoncé à plusieurs reprises une "épuration ethnique" menée par les autorités birmanes.

- 14 décembre: des milliers de morts selon MSF -

Au moins 6.700 Rohingyas, dont 730 enfants, ont été tués entre fin août et fin septembre lors d'une opération de l'armée birmane, selon Médecins sans frontières (MSF), qui prévient que le bilan réel pourrait être plus lourd.

D'après les milliers d'entretiens menés par MSF, 69% ont été tués par balles, 9% ont été victimes de brûlures mortelles, 5% de tabassages.

burs-amd-ang/vdr/tib/thm