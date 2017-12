Les principaux accidents de train aux Etats-Unis

L'accident de train qui a fait trois morts lundi dans le nord-ouest américain fait suite à plusieurs autres catastrophes ferroviaires qui ont endeuillé les Etats-Unis au cours des dernières décennies.

- 45 morts à Chicago en 1972 -

La pire catastrophe ferroviaire depuis une quarantaine d'années remonte à octobre 1972 lorsque deux trains de banlieue sont entrés en collision à Chicago, faisant 45 morts et plus de 330 blessés.

- 44 morts en Alabama en 1993 -

En septembre 1993, 44 personnes ont péri près de la ville de Saraland en Alabama dans le déraillement d'un train à son passage sur un pont enjambant la rivière Mobile.

- 25 morts près de Los Angeles en 2008 -

Au cours des dix dernières années, la catastrophe la plus grave a eu lieu le 12 septembre 2008, lorsqu'un train de banlieue avec 222 passagers à bord a heurté de plein fouet un convoi de marchandises à Chatsworth (50 km au nord-ouest de Los Angeles), faisant 25 morts.

- Les accidents les plus récents -

Plus récemment, les Etats-Unis ont connu une série d'accidents meurtriers:

- Un mort et 114 blessés le 29 septembre 2016: un train de banlieue défonce, à l'heure de pointe, la gare très fréquentée d'Hoboken, dans le New Jersey, près de New York. Le train bondé, au lieu de ralentir en entrant en gare, a poursuivi sa course et sauté les butoirs situés en bout de voie pour traverser un hall de correspondance avant de s'écraser contre un mur provoquant l'effondrement du plafond en verrière.

- Dix morts le 14 janvier 2015: un autocar, qui transférait des détenus d'une prison d'Abilene vers celle d'El Paso, au Texas, quitte un tronçon de l'autoroute, tombe en contrebas sur la voie ferrée, et entre en collision avec un train: huit détenus et deux employés de l'administration pénitentiaire sont tués.

- Huit morts le 12 mai 2015: le train 188 de la compagnie ferroviaire publique Amtrak qui reliait Washington à New York avec 243 personnes à bord déraille à Philadelphie, faisant huit morts et plus de 200 blessés. L'accident s’est passé à l'entrée d'une courbe alors que le train était lancé à 170 km/h, soit plus de deux fois la vitesse autorisée.

- Six morts le 3 février 2015: une collision au nord de New York entre un train de banlieue bondé et une voiture qui traversait les voies, fait six morts et 15 blessés. Il s'agit du pire accident mortel de l'histoire de Metro North, la ligne ferroviaire qui relie Manhattan aux banlieues nord de New York, et le troisième en deux ans.

- Quatre morts le 1er décembre 2013: un train de banlieue roulant trop vite rate un virage à son arrivée dans le Bronx à New York, faisant 4 morts et 67 blessés.