Les principaux laurÃ©ats des CÃ©sar 2018

Voici la liste des films et des artistes récompensés dans les principales catégories lors de la 43e cérémonie des César, qui s'est déroulée vendredi soir salle Pleyel à Paris.

Meilleur film: "120 battements par minute" de Robin Campillo

Meilleur réalisateur: Albert Dupontel pour "Au revoir là-haut"

Meilleure actrice: Jeanne Balibar ("Barbara")

Meilleur acteur: Swann Arlaud ("Petit paysan")

Meilleure actrice dans un second rôle: Sara Giraudeau ("Petit Paysan")

Meilleur acteur dans un second rôle: Antoine Reinartz ("120 battements par minute")

Meilleur espoir féminin: Camélia Jordana ("Le brio")

Meilleur espoir masculin: Nahuel Perez Biscayart ("120 battements par minute")

Meilleur film étranger: "Faute d'amour" du Russe Andreï Zviaguintsev

Meilleur film d'animation: "Le Grand Méchant Renard et autres contes" de Benjamin Renner et Patrick Imbert

Meilleur documentaire: "I am not your negro", de Raoul Peck

César du public: "Raid dingue" de Dany Boon