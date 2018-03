Ligue 1: Monaco, difficile mais prÃ©cieuse victoire sur Bordeaux

Monaco s'est difficilement mais logiquement défait d'un Bordeaux trop défensif (2-1), vendredi soir au Stade Louis-II, et met par la même occasion la pression sur Marseille et Lyon qui jouent dimanche et qui pointent respectivement à 5 et 10 points de la deuxième place avant la fin de la 28e journée.

Leonardo Jardim peut sourire. Il va passer un dimanche tranquille à attendre un éventuel faux pas de Lyon à Montpellier (17H00) et de Marseille contre Nantes (21H00).

En attendant, ses joueurs ont fait le job. Contrairement au match à Toulouse (3-3) samedi dernier, ils ne se sont pas fait rejoindre sur le fil. En plus, ils peuvent officiellement déclarer que Bordeaux n'est plus la bête noir du club.

Lors de ses dix derniers déplacements en Principauté avant ce match, Bordeaux n'avait en effet perdu qu'une seule fois. C'était la saison dernière. Cela fait donc deux fois consécutivement désormais.

Et ce n'est que logique tant les hommes de Gustavo Poyet n'ont montré qu'un jeu défensif, avec un seul tir cadré (et un but) sur tout le match.

Insuffisant pour prendre des points, qui se seraient avérés précieux dans la course à la 5e place européenne. Avec 38 points, Bordeaux reste en effet à trois longueurs de Montpellier, Nantes et désormais Nice.

Sous les yeux du Prince Albert, Monaco débutait pied au plancher, mais même les actions collectives les plus limpides ne débouchaient pas sur un but.

D'abord, Rony Lopes reprenait mal de la tête un centre de Lemar (6). Puis, Fabinho, bien placé, était contré au dernier moment (7). Jovetic, lui, devançait la sortie de Costil mais poussait le ballon à côté des buts adverses (16). Enfin, Ghezzal, servi idéalement par Lemar dans la surface, réussissait sa feinte mais propulsait le ballon sur la barre transversale (27).

- Rony Lopes délivre Louis-II -

En souffrance, Bordeaux courbait l'échine. Puis, comme souvent dans de pareilles conditions, allait ouvrir le score. Le très bon latéral droit Sabaly déboulait et centrait pour Vada, lâché par le duo Raggi-Sidibé, et absolument seul.

L'Argentin n'en demandait pas temps et battait Subasic sans autre forme de procès (0-1, 32). Si Gustavo Poyet venait de perdre Pablo sur blessure (remplacé par Koundé, 31), il pouvait être heureux de mener après un tel début de rencontre.

Pourtant, loin de baisser les bras, les Monégasques repartaient à l'attaque. Idéalement servi par Sidibé, Lemar, de l'extérieur du gauche, ne cadrait pas (34).

C'était ensuite au tour de Costil de sortir l'arrêt de la mi-temps devant Jovetic, à la suite d'un monstrueux débordement de Lopes (40).

L'abnégation monégasque finissait par être récompensée. Encore une passe laser de Lemar, le meilleur sur le terrain, plein axe pour Jovetic. Du plat du pied droit, le Monténégrin ne manquait pas l'offrande (1-1, 45).

Après la pause, Monaco poursuivait sa domination. Mais les actions semblaient moins tranchantes. Sur son côté gauche, Lopes avait bien encore quelques fulgurances. Mais il paraissait seul. Pour donner plus de verticalité au jeu de son équipe, Leonardo Jardim faisait donc entrer Baldé à la place de Ghezzal (64).

A la suite d'un nouveau décalage de Lemar, Jorge centrait. Au deuxième poteau, Sidibé, tout en puissance, récupérait magistralement le ballon, débordait et donnait impeccablement à Rony Lopes. Le Portugais, en grande forme actuellement, fusillait Costil sans contrôle (2-1, 69).

Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Lille 2 - 1

Monaco - Bordeaux 2 - 1

samedi

(17h00) Troyes - Paris SG

(20h00) Amiens - Rennes

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon

Angers - Guingamp

dimanche

(15h00) Caen - Strasbourg

(17h00) Montpellier - Lyon

(21h00) Marseille - Nantes