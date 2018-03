Ligue 1: Monaco en dauphin confortÃ©

Monaco a renoué avec la victoire lors de la 28e journée devant Bordeaux (2-1) pour prendre provisoirement cinq points d'avance sur Marseille et dix sur Lyon, 4e, tandis que Nice a retrouvé ses esprits en battant 2-1 Lille, qui tremblera jusqu'au bout.

Samedi à 17h00, le Paris SG aura un seul objectif à Troyes: limiter les dégâts, notamment physiques, à trois jours d'accueillir le Real Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions (aller: 3-1 pour le Real).

En plus de la blessure de Neymar, opéré du pied droit samedi au Brésil avant une longue absence, Unai Emery n'emmènera pas non plus Kylian Mbappé et Edinson Cavani, les deux autres pensionnaires de sa MCN. On ne prend aucun risque avant la tentative de "remontada".

. Monaco met la pression

Cette fois, les hommes de Leonardo Jardim n'ont pas craqué. Rejoints la semaine dernière à Toulouse (3-3) alors qu'ils avaient le match en main, les Monégasques ont retourné la rencontre qui les opposait à Bordeaux après l'ouverture du score girondine par Valentin Vada (32e).

Grâce à Stevan Jovetic (45e) et Rony Lopes (69e), les joueurs du Rocher mettent la pression sur les deux Olympiques, qui ont des matches compliqués à gérer dimanche -l'OL va à Montpellier, l'OM accueille Nantes- pour ne pas laisser s'échapper la place de dauphin du PSG.

Pour Bordeaux, l'euphorie de l'arrivée de Gus Poyet est passée, avec un seul point pris en trois rencontres après trois succès inauguraux. "On n'a pas fait un bon match, il nous a manqué de la justesse technique et on a eu du mal à faire le jeu. Il va rester dix journées pour rattraper ça (la 5e place européenne)", a relativisé Nicolas De Préville sur Canal+.

. Nice pourrait en profiter

Mario Balotelli a bien fait de signer son 14e but de la saison, à l'Allianz Riviera vendredi. Déjà, parce qu'il rentre dans l'histoire du Gym en inscrivant le 3000e but du club dans l'élite. Mais également car, en lançant parfaitement les siens dès la 5e minute après avoir été laissé au repos le week-end dernier, l'international italien a permis à Nice de se remobiliser dans la course à la 5e place européenne.

Cette victoire, acquise grâce à un joli but de Wylan Cyprien (80e) après l'égalisation de Luiz Araujo (51e), donne en effet aux Aiglons 39 points, soit autant que Montpellier et Nantes, respectivement 5e et 6e.

Aubaine pour l'un, déboire pour l'autre. Lille reste bloqué dans la zone rouge (19e). "C'est un résultat qui rend très difficile de trouver des sujets de satisfaction", a regretté Christophe Galtier. Un motif de satisfaction ? Le Losc ne devrait pas voir le barragiste Troyes prendre trop d'avance samedi, car les Troyens accueillent le Paris SG. Et Paris, même sans ses stars, reste Paris.