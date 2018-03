Ligue 1: PSG rÃ©aliste Ã  Troyes, OM et OL duellistes Ã  distance

Surtout pas de nouveaux blessés ce samedi à Troyes pour le Paris SG, déjà tourné vers son choc contre le Real Madrid mardi, et un mano a mano entre Marseille et Lyon dimanche, voilà comment se profile la 28e journée de L1.

. PSG: limiter la casse

Le bombe fut dévastatrice, et à fragmentation: le PSG sera privé vraisemblablement jusqu'à la fin de la saison de Neymar, rentré au Brésil pour se faire opérer à un pied après sa sortie sur civière dimanche dernier en L1 face à Marseille (3-0). Le club s'est fait doubler par le clan Neymar et la Seleçao dans la communication, et termine la semaine affaibli sur tous les plans.

Privé ainsi de son joueur principal, et au delà du résultat du match lui-même dans l'Aube, il ne peut se permettre de perdre un nouvel élément avant d'aborder sa délicate mission remontada face au Real mardi (défaite parisienne 3-1 en 8e de finale aller de Ligue des champions), qui conditionnera le bilan de sa saison.

Or, Kylian Mbappé a quitté le terrain à la mi-temps mercredi contre l'OM en Coupe de France (3-1), la cheville douloureuse. Un nouveau pépin physique, du côté d'un Edinson Cavani ou d'un Angel Di Maria par exemple, serait évidemment catastrophique. Unai Emery pourrait donc préserver des cadres de son équipe-type, d'autant plus face à un adversaire classé 18e.

Il sera par ailleurs "difficile" de voir "dans le onze" de départ Marquinhos, touché à la jambe gauche dimanche mais qui a repris mercredi "un travail physique sans douleur", a avancé l'entraîneur parisien. Des joueurs peu utilisés comme Giovani Lo Celso ou Javier Pastore pourraient avoir du temps de jeu.

. Lyon: sortir de l'ornière

Il y va du moral des troupes dans ce qui peut apparaître comme un tournant: avant un piégeux déplacement à Moscou pour y défier le CSKA jeudi en C3, Lyon doit absolument se refaire une santé en championnat, à Montpellier.

Car depuis son succès contre le PSG en janvier (2-1), l'OL a enchaîné cinq matches de championnat sans victoire, et ainsi laissé l'OM s'échapper avec cinq longueurs d'avance. Pour couronner le tout, il a même calé à Caen (1-0) mercredi en Coupe de France...

Les Lyonnais (4e) se rendent désormais sur la pelouse de Montpellier, club surprise du haut de tableau (5e) grâce à sa défense de fer. Ils espèrent y rééditer leur performance de début février en Coupe de France (victoire 2-1 à la Mosson).

Mais Bruno Genesio devrait toujours être privé de son capitaine Nabil Fekir, touché à un genou. Et l'atmosphère lyonnaise est désormais polluée par les bisbilles avec Monaco autour de Willem Geubbels: cet attaquant de 16 ans formé à l'OL a refusé de signer un contrat avec son club formateur, et l'ASM a confirmé "son intérêt" pour lui dans un communiqué vendredi dénonçant la com' lyonnaise, car l'OL s'en était pris à Monaco jeudi. Ambiance...

. Marseille: relancer la machine

Une défaite à Braga (1-0) sans conséquence en C3 puis deux revers 3-0 à Paris plus ennuyeux, en L1 et en Coupe de France: l'OM vient de connaître un sérieux coup de froid parsemé de buts encaissés après un début d'année radieux.

Toujours derrière Monaco au classement, il lui faut redémarrer à domicile face à Nantes (6e). Notamment ses deux leaders offensifs, Dimitri Payet, absent du match au Parc des Princes mercredi, et Florian Thauvin, qui est passé à côté des deux clasicos.

L'OM aussi doit gérer de l'extra-sportif: selon L'Equipe, mercredi au Parc des Princes, des fans olympiens "ont cassé les sanitaires pour s'en servir de projectiles qu'ils ont lancé sur des supporters parisiens situés en secteur Paris, sans faire de blessés. Ils ont aussi détruit 137 sièges et allumé plusieurs fumigènes".

Dans un communiqué vendredi, le club a condamné ces faits. "Alors que tout a été fait par l'OM pour favoriser le déplacement de ses supporters à Paris, une première depuis novembre 2014, ces incidents illustrent la tendance auto-destructrice actuelle de certains au sein des groupes" de supporters, a dénoncé le club, qui entend mettre ce point "au centre des discussions déjà planifiées entre la direction et les groupes de supporters courant mars. Ambiance, là aussi...

Joués vendredi:

Nice - Lille 2-1

Monaco - Bordeaux 2-1

Samedi:

(17h00) Troyes - Paris SG

(20h00) Amiens - Rennes

Angers - Guingamp

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon

Dimanche:

(15h00) Caen - Strasbourg

(17h00) Montpellier - Lyon

(21h00) Marseille - Nantes