Ligue 1: Saint-Etienne fait appel pour Ruffier, suspendu 4 matches

Saint-Etienne a annoncé vendredi que le club allait faire appel de la suspension de quatre matches ferme infligée mercredi par la Commission de discipline de la Ligue professionnelle (LFP) à son gardien Stéphane Ruffier, une sanction jugée "disproportionnée".

Le capitaine des Verts avait écopé d'un carton rouge pour s'être adressé de trop près à l'arbitre assistant lors de la lourde défaite contre Monaco (0-4) le 15 décembre.

"Le geste de Stéphane Ruffier ne peut être considéré comme un acte d'intimidation", affirme le club stéphanois dans un communiqué.

"Tous les observateurs sont unanimes pour souligner que le gardien de but de l'ASSE a exprimé sa frustration et son incompréhension en interpellant l'un des arbitres assistants du match contre Monaco après un but accordé à l'équipe monégasque qui lui semblait entaché d'une position de hors jeu", poursuit l'ASSE.

"Sa réaction ne peut être aussi sévèrement sanctionnée alors que des contestations beaucoup plus véhémentes et des gestes inappropriés sont récemment restés impunis", souligne l'AS Saint-Etienne.

Un geste similaire, celui du défenseur de Lyon Fernando Marçal qui avait repoussé d'une main au visage un arbitre assistant sans que le joueur ne soit averti ni exclu, s'était produit lors du match de la 16e journée entre Caen et Lyon (1-2) le 3 décembre.

Le club ligérien, qui ne cite pas précisément cet incident, soutient aussi que Ruffier n'a pas tenu de propos blessants, grossiers ou injurieux à l'égard de l'arbitre assistant et affirme que "c'est son statut de capitaine qui l'a encouragé à signaler une situation de hors jeu qui lui paraissait évidente".

L'ASSE rappelle que son gardien n'avait jamais été exclu jusqu'alors en 394 rencontres de compétitions nationales.

Les Verts connaissent une passe difficile, qui les a précipités à la 16e place de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Ruffier a déjà purgé une rencontre de suspension et Saint-Etienne s'était incliné 2 à 1 dans les arrêts de jeu à Guingamp.