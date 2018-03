Lyon: mars attaque ou mars patraque ?

Des résultats en berne, Fekir blessé et des critiques permanentes sur l'entraîneur Bruno Genesio: Lyon, qui joue à Montpellier dimanche (17H00), aborde mars sans certitude, même si son président reste convaincu de la capacité du club à pouvoir encore réussir sa fin de saison.

Eliminé en Coupe de France jeudi à Caen (1-0), l'OL n'a plus que le championnat et l'Europa League avec l'objectif affiché par Jean-Michel Aulas, samedi dans le quotidien L'Equipe: monter sur le podium pour retrouver la Ligue des champions et jouer la finale de C3 au Parc OL.

Mais il faudra se qualifier pour les quarts de finale de la C3 aux dépens du CSKA Moscou et si possible gagner à Marseille en Ligue 1, le 18 mars, sous peine de terminer en roue libre.

Etre engagé en C1 est une nécessité pour répondre au nouveau modèle économique du club basé sur l'exploitation de son stade privé de 59.000 places, sinon, il faudra céder des joueurs cotés, certainement Nabil Fekir.

Et la capacité d'investissement pour recruter sera également moins forte.

- Aulas défend Genesio -

Depuis sa victoire sur Paris (2-1, le 21 janvier), Lyon n'a gagné que quatre fois (en Coupe de France et en C3) contre quatre défaites et deux nuls, et est descendu de la 2e à la 4e place en championnat.

Aulas garde un discours mobilisateur et confirme sa confiance en Genesio envers lequel la défiance d'une frange de supporters n'a jamais cessé.

"L'entraîneur fait bien son travail et est écouté", a-t-il souligné dans L'Equipe, samedi.

"Le plus important est de rester solidaires. Il nous reste deux compétitions qui peuvent être excitantes. Il faut trouver des solutions pour nous améliorer et retrouver la victoire", cherche aussi à positiver Genesio.

Mais celui-ci a-t-il réellement des leaders sur qui s'appuyer dans le groupe?

"Il y a les plus expérimentés, Anthony Lopes, vice-capitaine, ou encore Jérémy Morel ou Marcelo. Dans ces moments-là, ils peuvent jouer un rôle, car pour les jeunes, ce sont des moments difficiles qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer", explique-t-il.

Mais cette réponse ramène à la valeur réelle d'un effectif surestimé et mal taillé.

Morel (33 ans) et Marcelo (30 ans) font partie des plus âgés, mais n'ont jamais été de grands joueurs. Leur crédit paraît donc limité.

- Mariano apte à jouer -

Fekir (20 buts cette saison) est un leader technique sur le terrain. Il a forcé sa nature réservée en étant nommé capitaine, mais qu'en est-il réellement dans le vestiaire ?

Actuellement blessé au genou droit, son absence à Montpellier restera un handicap majeur et il n'est pas certain de jouer à Moscou contre le CSKA jeudi en Europa League.

Les départs de cadres, l'été dernier, comme Alexandre Lacazette (Arsenal), Corentin Tolisso (Bayern) ou Maxime Gonalons (AS Rome) qui ont suivi celui de Samuel Umtiti (Barcelone) en 2016, ne sont pas digérés.

Ils ont été remplacés par des jeunes encore en développement, venus de l'extérieur ou formés au club.

Mais lorsqu'ils ne sont pas titulaires, ceux-ci restent remplaçants sans jouer en réserve, ou trop rarement.

Or, le talent ne compense pas l'absence de compétition, comme l'a démontré la performance anonyme de Myziane Maolida (19 ans) contre Caen où il remplaçait en attaque Mariano Diaz, blessé.

Mais jouer en équipe B est perçu aujourd'hui comme une punition par les joueurs et leur entourage.

Résultat: l'effectif tourne avec quinze éléments, à bout de souffle en raison de l'enchaînement de matches tous les trois jours, dont la plupart à l'extérieur, comme en témoigne les indisponibilités de Fekir, Diakhaby ou Rafael, Mariano étant finalement apte à jouer à Montpellier.

Et le groupe manque d'alternatives au milieu pour soulager Lucas Tousart ou en pointe pour Mariano (17 buts cette saison) dont les remplaçants sont Amine Gouiri (18 ans) et Maolida, au temps de jeu trop faible pour être performants.