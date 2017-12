Marc Dugain signe avec "L'Ã©change des princesses" un joli film un peu lisse

Le romancier et réalisateur Marc Dugain signe avec "L'échange des princesses", en salles mercredi, un film d'époque très léché mais assez lisse, où les manigances politiques qu'il affectionne affleurent à peine sous le vernis de la royauté.

Le roman de Chantal Thomas, adapté avec sa participation, raconte un épisode peu connu de l'histoire de France: les mariages croisés entre France et Espagne rivales: le futur roi de France Louis XV (âgé de onze ans) épouse la petite infante d'Espagne de seulement 4 ans, et l'héritier d'Espagne se marie à la fille du régent Louise-Elisabeth, âgée de 12 ans.

Idée de génie qui doit sceller la réconciliation entre les deux pays au terme d'une guerre abominable, mais qui finira en fiasco total quelques années plus tard. Les deux (trop) jeunes mariées reviendront piteusement dans leur pays respectif.

Marc Dugain, auteur de romans nourris de conspirations politiques, a surtout été fasciné par le rapport précoce des enfants avec la mort, omniprésente à l'époque. Si Louis XV devient roi, c'est parce que toute la descendance de son grand père Louis XIV a été décimée. C'est donc un enfant hanté par le deuil, solitaire, renfermé, que donne à voir le film.

De son côté, la jeune infante d'Espagne impose, grâce à la petite Juliane Lepoureau, extraordinaire, une présence lumineuse, stupéfiante de maturité en dépit de son jeune âge.

L'esprit du roman est parfaitement respecté, avec cette scène surréaliste de l'échange des deux princesses à la frontière, de nuit et aux flambeaux, où elles doivent se dépouiller de tous leurs habits pour entrer dans leur pays d'adoption.

Manque toutefois au film le caractère très cru du roman, en accord avec un siècle où la vérole, la fornication, le pourrissement des chairs voisinaient avec le faste de la cour.

Le film sacrifie au romanesque, avec une évocation édulcorée du sort de Louise-Elisabeth, adolescente rebelle qui finit totalement folle sous le joug sévère de la très catholique Cour d'Espagne.

On regrette aussi que la politique et ses complots, chers à l'auteur de "L'Emprise" et de "Ils vont tuer Robert Kennedy", ne viennent davantage pimenter la peinture des moeurs de l'époque.