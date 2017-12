Mariage conclu entre La MartiniÃ¨re et MÃ©dia-Participation

Le mariage est conclu entre le groupe La Martinière (propriétaire notamment du Seuil) et Media-Participations, leader européen de la BD, ont annoncé vendredi les deux éditeurs dans un communiqué commun.

Ce mariage, attendu, intervient quatre jours après le feu vert donné par l'Autorité de la concurrence.

Le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations va donner naissance au troisième groupe éditorial français derrière Hachette Livre et Editis, ce dernier étant lui-même une filiale du groupe espagnol Planeta.

"Ensemble nous allons donc construire et développer le troisième groupe éditorial français grâce aux complémentarités manifestes de nos différentes maisons", se sont félicités les présidents des deux groupes, Vincent Montagne et Hervé de La Martinière.

"Cette alliance constitue également une formidable opportunité pour renforcer la présence de la création française à l'étranger en s'appuyant sur le dynamisme d'Abrams, la filiale américaine de La Martinière", ont-ils souligné.

Filiale américaine de La Martinière, Abrams est spécialisée dans la littérature jeunesse. C'est notamment l'éditeur de la série au succès planétaire, le "Journal d'un dégonflé".

L'opération se fait au travers d'un échange d'actions qui permet aux actionnaires actuels de La Martinière d'entrer au capital de Média-Participations. Vincent Montagne prendra la présidence du nouveau groupe, Hervé de La Martinière sera nommé vice-président et Claude de Saint Vincent, actuel directeur général de Média-Participations,sera directeur général de la nouvelle entité.

Avec des marques comme Le Seuil, L'Olivier, les éditions du sous-sol, Delachaux & Niestlé ou encore l'allemand Knesebeck, La Martinière est très présent en littérature générale et dans les beaux-livres tandis que Media-Participations, leader européen de la bande dessinée avec notamment les marques Dargaud, Le Lombard et Dupuis, est également présent dans le livre religieux et pratique (Fleurus, Rustica...) ainsi que dans la production audiovisuelle.

Media-Participations avait déjà mis un pied dans la littérature générale en prenant le contrôle en juin des éditions Anne Carrière. Il a également acquis en 2017 les Editions 365 (édition pratique, organisateurs familiaux...) et la société Ediser (Code la route, simulateurs de conduite).

Le nouvel ensemble devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 560 millions d'euros.