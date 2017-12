Mercato: Fair-play financier oblige, le PSG ouvre sa salle des ventes

Le Paris SG sera-t-il encore le grand animateur du mercato ? Après ses dépenses somptuaires cet été - qui lui valent une enquête de l'UEFA - le club parisien cherchera plutôt à vendre cet hiver pour satisfaire aux règles du fair-play financier. Le point à 10 jours de l'ouverture du marché.

Pour trouver une partie des 70 millions d'euros nécessaires -- selon la presse sportive -- à la présentation d'un budget conforme aux exigences de l'instance européenne, l'heure des "sacrifices" est arrivée pour le PSG de Neymar et Mbappé après ses deux opérations "exceptionnelles" à plus de 400 M EUR cet été.

Car si les responsables parisiens ont évoqué plusieurs leviers à leur disposition pour augmenter les revenus du club, "sponsoring", "billetterie", "droits TV" ou encore les "tournées été et hiver", la vente de joueurs s'impose comme la solution la plus efficace à court-terme pour dégager rapidement des liquidités.

Quelles sont les pistes possibles ? Au vu de la pléthore d'éléments dans le domaine offensif et de leur faible temps de jeu global respectifs, Javier Pastore (28 ans), recruté en 2011 pour 42 M EUR, Lucas (24 ans, 40 M EUR) ou encore Angel Di Maria (29 ans), recruté en 2015 pour 63 M EUR, sont annoncés comme de possibles partants.

- Dégraissage en attaque -

Pastore, dont les ultras parisiens ont réclamé à plusieurs reprises qu'il reste "à Paris" lors du mach contre Caen, "n'a pas dit" à Emery "qu'il voulait partir", selon l'entraîneur parisien. Mais au vu du spleen manifeste dans ses déclarations, "El Flaco" semble décidé à changer d'air.

"J'ai envie d'être au Mondial et si je ne joue pas, ça va être difficile que le sélectionneur m'appelle", avait-il notamment déploré fin novembre, alors qu'il n'a jamais caché sa proximité avec l'un des dirigeants de l'Inter Milan.

Son compatriote Angel Di Maria, qui aurait pu atterrir au Barça jusque dans les dernières minutes du mercato estival, est également cité comme une possible cible du club milanais dans les gazettes spécialisées.

'El Fideo', qui n'a disputé que 13 matches de championnat dont 10 comme titulaire (pour deux buts et 4 passes décisives), n'avait pas caché non plus sa frustration, à l'image de sa non-célébration de but à Anderlecht mi-octobre dernier.

Le sort de Lucas est pourtant bien pire. Le Brésilien, ami de Neymar, a passé le plus clair de son temps sur le banc, voire en tribune, après avoir été plutôt en verve l'an passé. Les salaires imposants des trois Sud-Américains risquent de freiner cependant les prétendants. A moins que le PSG ne soit contraint de casser les prix d'indemnités de transferts...

- Quid du fameux 'N.6'? -

Dans le même temps, la formation d'Unai Emery, encore engagé dans toutes les compétitions, semble avoir besoin d'une sentinelle supplémentaire pour atteindre ses objectifs.

"Nous avons la performance que nous souhaitons si tous les joueurs sont bien, mais s'il manque un joueur comme Thiago Motta qui est la sentinelle claire, s'il n'est pas bien en raison d'une blessure, c'est peut-être le poste que nous pouvons améliorer", a-t-il prévenu lundi.

Adrien Rabiot, qui a dépanné à ce poste pendant plus d'un mois en l'absence de Motta, avait lui aussi assuré fin novembre sur TF1 que Paris avait "besoin" d'un milieu défensif: "Je pense qu'il faut un milieu de plus, un N.6 de métier. Je pense que le club travaille dessus. C'est important d'en recruter un."

"Pour le moment, nous n'avons pas de besoin pour le mercato d'hiver. Nous disposons déjà de sept milieux de terrain", a cependant rétorqué Antero Henrique dans Le Parisien, alors que les profils de Giovanni Lo Celso ou Draxler sont plutôt offensifs.

Si un accord de principe avec le jeune milieu de terrain brésilien Wendel (20 ans, Fluminense) a été évoqué par son agent, il "ne viendra pas en janvier", a affirmé Henrique. "Si l'on décide de conclure le transfert, ce sera seulement pour juillet".

La seule piste ayant filtré mène à l'international français Lassana Diarra, 32 ans et actuellement sous contrat avec le club émirati d'Al-Jazira. SFR Sport et le site Paris United ont récemment fait état de discussions entre le PSG et l'ancien Marseillais. Crédible ? Le suspense va durer au moins un mois...