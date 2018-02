Mode Ã  Milan: rigueur et Ã©lÃ©gance du Sarde Antonio Marras

Le styliste sarde Antonio Marras a dévoilé vendredi à la semaine de la mode à Milan des collections automne-hiver rigoureuses et élégantes, en embarquant ses convives à bord du transatlantique de son ancêtre.

"En première classe, des hommes d’affaires élégants et des comtesses embijoutées, en seconde des commerçants et des femmes rêvant de rejoindre le tendre aimé et en troisième, douleur et désarroi", a raconté Antonio Marras dans un petit livre distribué durant le défilé.

Le patchwork était à l'honneur pour les vestes d’hommes avec des motifs pied-de-poule, prince de Galles ou jacquard, tandis que les robes étaient rehaussées de dentelles, de bijoux, de perles et de tulle.

Réputé pour ses collaborations avec le théâtre, le cinéma ou le spectacle, le créateur a offert une véritable mise en scène sur le podium avec des acteurs et danseurs se déplaçant aux notes d'un piano à queue pour accompagner le passage des mannequins.

Roberto Cavalli devait prendre le relais dans l'après-midi avec un défilé mixte.