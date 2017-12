Moins d'un million de rÃ©fugiÃ©s syriens au Liban, une premiÃ¨re depuis 2014

Le nombre de réfugiés syriens enregistrés au Liban est tombé à moins d'un million pour la première fois depuis 2014, a affirmé mardi à l'AFP une porte-parole des Nations unies.

Fin novembre, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a recensé 997.905 réfugiés syriens enregistrés au Liban, en grande majorité des femmes et des enfants.

"Le chiffre avait atteint un million en avril 2014, et c'est la première fois qu'il tombe en-deça" a indiqué la porte-parole du HCR, Lisa Abou Khaled.

Le HCR met à jour ses chiffres chaque trimestre pour évaluer les besoins des réfugiés enregistrés au Liban.

D'après Mme Abou Khaled, le nombre est décroissant car les réfugiés sont en train de s'installer dans des pays tiers, mais aussi de revenir dans leur pays.

De 2011 à septembre 2017, près de 49.000 Syriens ont quitté le Liban dans le cadre du programme de l'ONU de réinstallation dans des pays tiers.

D'autres ont quitté le Liban par leurs propres moyens, faisant le dangereux voyage en mer pour rejoindre clandestinement l'Europe.

"Nous ne pouvons pas confirmer combien sont rentrés en Syrie. Ils ne nous disent pas nécessairement, mais nous savons qu'il y en a eu quelques milliers en 2017", a précisé Mme Abou Khaled.

En décembre 2016, le nombre de réfugiés syriens étaient de 1.011.366.

Durant les six premières années de 2017, le nombre a reculé de 10.315, puis de plus de 3.000 entre juin et fin novembre.

Depuis 2011, la guerre a poussé plus de cinq millions de Syriens à se réfugier dans de pays voisins comme la Turquie, le Liban et la Jordanie.

L'afflux de réfugiés a constitué un défi majeur pour le Liban, pays de quatre millions d'habitants aux ressources limitées. Les dirigeants libanais ont multiplié ces derniers mois les appels en faveur du retour des réfugiés chez eux.

Plus de la moitié des Syriens enregistrés au Liban vivent dans une pauvreté extrême, dans des camps informels ou des immeubles délabrés.