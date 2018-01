NBA - Boston Ã©teint Cleveland

Battu lors de l'ouverture de la saison, Boston a pris sa revanche mercredi et dominé Cleveland 102-88 dans le choc de la Conférence Est, où Isaiah Thomas a reçu l'ovation de son ancien public.

Grâce notamment aux 20 points de Terry Rozier, les leaders de l'Est ont porté leur bilan à 31 victoires pour 10 défaites. Jayson Tatum et Marcus Smart ont chacun marqué 15 points, tandis que Jaylen Brown a contribué à hauteur de 14 points.

Côté Cleveland, LeBron James a fini meilleur marqueur avec 19 points, soit son plus mauvais total cette saison.

"Leur défense a été très bonne", a reconnu James. "Ils avaient un plan et l'ont bien exécuté. Nous, on n'a pas très bien joué ces derniers temps et on essaie de mieux faire. Mais ça va aller", a-t-il assuré.

Après avoir fait ses grands débuts avec Cleveland mardi, l'ex-star de Boston Isaiah Thomas, échangé avec Kyrie Irving à l'intersaison, a fait l'impasse sur ce match, mais a tout de même reçu les acclamations de ses anciens fans.

"Boston est vraiment dans mon cœur et ce sera toujours un peu comme à la maison ici pour moi", a déclaré Thomas, qui revient doucement à la compétition après une blessure à une hanche.

Les Celtics avaient été battus 102-99 chez les Cavs pour le premier match de la saison, marqué par la terrible blessure de Gordon Hayward.

- Le panier de la victoire pour Curry -

Ailleurs, DeMar DeRozan a marqué 35 points pour mener Toronto à un succès 124-115 à Chicago, alors que la star grecque Giannis Antetokounmpo a claqué 31 points et 10 rebonds lors de la large victoire 122-101 de Milwaukee contre Indiana.

Les champions en titre de Golden State comptent désormais 30 victoires pour 8 défaites, soit le meilleur bilan de la ligue, grâce à leur succès sur le fil à Dallas (125-122).

Ils peuvent remercier Steph Curry qui a mis 32 points, dont le panier à trois points de la victoire à 3,4 secondes de la fin. Le double MVP a été bien épaulé par Kevin Durant et Klay Thompson, auteurs de 25 points chacun.

Paul George et Terrence Ferguson ont largement contribué à la victoire d'Oklahoma City sur les Lakers 133-96 en marquant 24 points chacun, alors que Carmelo Anthony et Russell Westbrook ont respectivement apporté 21 et 20 points.

Houston, qui jouait sans James Harden blessé à une cuisse, a pu compter sur les 27 points de Gerald Green et les 21 de Clint Capela pour l'emporter 116-98 à Orlando.

A Washington, le duo Bradley Beal-John Wall a de nouveau été solide lors de la victoire 121-103 des Wizards sur New York.

Enfin, le rookie australien Ben Simmons s'est illustré avec 26 points au cours du succès 112-106 de Philadelphie contre San Antonio. Joel Embiid, qui a disputé le matche malgré une main droite douloureuse, a marqué 21 points et pris 11 rebonds.

Du côté de San Antonio, l'Australien des Spurs Patty Mills a inscrit 26 points et fini meilleur marqueur, alors que LaMarcus Aldridge a ajouté 24 points et 14 rebonds, insuffisant toutefois pour les hommes de Gregg Popovich qui jouaient leur deuxième match en deux jours.