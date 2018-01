NBA: DeRozan fait des Ã©tincelles

DeMar DeRozan a brillé avec Toronto en marquant 52 points, un record de franchise et un record de carrière, lundi lors de la victoire des Raptors 131-127 après prolongation contre Milwaukee.

Il est le troisième joueur de Toronto à inscrire plus de 50 points et dépasse au passage Vince Carter et Terrence Ross, qui avaient chacun marqué 51 points.

"Ce soir, DeMar DeRozan a joué comme une superstar", a réagi son entraîneur Dwayne Casey. "Il avait beaucoup de jus, on pouvait le voir rebondir."

Avec ce succès, Toronto décroche son 12e succès consécutif et affiche le meilleur bilan de la ligue à domicile, avec 14 victoires pour une seule défaite.

Devant le public du Air Canada Centre, l'arrière a été bien épaulé par Kyle Lowry et ses 26 points ainsi que les onze points de Serge Ibaka.

Un panier en suspension au cours de la prolongation et DeRozan donnait aux Raptors une avance de quatre points jamais comblée par les Bucks.

"Quand vous êtes sur le terrain dans ce genre de moments, il faut savoir en tirer le meilleur", a déclaré DeRozan, qui a terminé le match à 17 sur 29 au tir, cinq paniers à trois points et un sans-faute aux lancers francs (13/13).

"Il est dangereux à chaque fois qu'il enfile un maillot", a reconnu le coach de Milwaukee, Jason Kidd. "Maintenant qu’il est capable d’étendre son jeu jusqu’à la ligne des trois points, ça rend le jeu plus facile pour lui."

Du côté des Bucks, Eric Bledsoe (29 points) et Giannis Antetokounmpo (26 points) se sont illustrés, insuffisant toutefois pour décrocher une troisième victoire consécutive.

Ailleurs, CJ McCollum a inscrit le panier de la victoire à 56 secondes de la fin de la prolongation pour permettre à Portland de s'imposer contre Chicago 124-120.

McCollum a marqué 32 points tandis que Al-Farouq Aminu a terminé à 24 points et Evan Turner 22 pour des Blazers, privés de leur meilleur marqueur Damian Lillard pour la cinquième fois de suite.

Dans les autres matches, Brooklyn a enfoncé Orlando 98-95 et les Lakers ont subi une lourde défaite 114-96 à Minnesota.

La soirée a également été marquée par l'annonce de l'absence de la star de Houston James Harden pour au moins deux semaines à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Harden s'était blessé lors de la victoire des Rockets contre les Lakers dimanche soir après avoir marqué 40 points.